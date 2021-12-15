Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
-18°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество15 декабря 2021 7:02

«Дорога превратилась в ледяной ад»: хабаровчане скинулись на очистку трассы после долгого ожидания

Поиски ответственного за улицу Подгаева затянулись, и жители решили действовать самостоятельно
Илья ФЕДУЛОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Трактор чистит дорогу на улице Подгаева. Фото предоставлено героем публикации

Трактор чистит дорогу на улице Подгаева. Фото предоставлено героем публикации

Последствия нескольких снегопадов, прошедших в Хабаровске, до сих пор беспокоят жителей краевой столицы. Где-то еще не очистили дворы, кого-то беспокоят снежные завалы на тротуарах и обочинах дорог. А вот жители улицы Подгаева столкнулись с комплексом проблем. Проезжую часть от улицы Местной до Волочаевского лицея засыпало снегом, а вот убрать его оказалось некому. Жильцы несколько раз обращались в различные учреждения с просьбой убрать снег, но конкретного ответа услышать не смогли. Скинувшись деньгами, жители Подгаева сами заказали спецтехнику, которая убрала горы снега.

ДОРОГА РАЗДОРА

Район Подгаева заселен полностью относительно недавно - с 2018 года. В основном это семьи военных. До 2021 года зимы были не особо снежные, поэтому серьезных проблем с проходимостью на центральной дороге не возникало. Однако в этом году прошло несколько сильных снегопадов, которые все изменили.

Дорога до чистки. Фото предоставлено героем публикации

Дорога до чистки. Фото предоставлено героем публикации

- Дорога превратилась в ад! Хотя ее и раньше ни разу не чистили, но как-то справлялись, ведь снега было мало. Но в этот раз после прошедшего циклона на ней наросли ледяные волны и шишки, везде снежный накат. При этом часть дороги идет под наклоном. Из-за большого количества автомобилей и в таких условиях у нас резко выросло количество ДТП. Особенно страшно, когда едешь с детьми в машине, так как автомобиль может занести куда угодно - хоть на обочину, хоть в столб, - рассказала «КП» - Хабаровск» Юлия, жительница улицы Подгаева.

Ледяные «волны» на дороге. Фото предоставлено героем публикации

Ледяные «волны» на дороге. Фото предоставлено героем публикации

С первого снегопада, по словам Юлии, жители несколько раз просили военную управляющую компанию почистить эту злосчастную дорогу.

- На что нам всегда отвечали одно и то же - мы чистим только дворы и придомовые территории, а центральная дорога улицы Подгаева не принадлежит минобороны. Как позже выяснилось - ответ был справедливый. Наши жители начали звонить в комитет по управлению Центральным районом, писать в Instagram мэра и так далее. На что нас отправляли обратно к минобороны, а те продолжали утверждать, что дорога принадлежит городу. В конце концов, администрация все-таки признала дорогу своей, но ситуацию это не изменило, - добавила Юлия.

УСТАЛИ ЖДАТЬ

Тем временем жители боялись садиться за руль и предпочитали добираться на работу пешком или на общественном транспорте. Затем поступило предложение решить проблему с нечищеной дорогой силами жильцов.

Чистка дороги на улице Подгаева. Фото предоставлено героем публикации

Чистка дороги на улице Подгаева. Фото предоставлено героем публикации

- Решили - давайте сами уже скинемся и почистим. Для нас эта история не новая - у нас несколько домов ставят за свой счет двери в подъезды, домофоны - поэтому нам не привыкать, и легче было скинуться, чем ждать дальше. Создали группу, начали собирать деньги, ориентировочно по 200-250 рублей с каждого. Сначала было непонятно, какая получится сумма, а в итоге удалось собрать около 40 тысяч рублей. На очистку дорог скинулось примерно 200 человек. В пятницу, 10 декабря, заказали технику на понедельник, 13 декабря. Просто позвонили в частную компанию, объяснили ситуацию, - отметила местная активистка.

Чистка дороги на улице Подгаева. Фото предоставлено героем публикации

Чистка дороги на улице Подгаева. Фото предоставлено героем публикации

Также жители Подгаева сами организовали расклейку объявлений о предстоящей уборке - разносили по подъездам, клали под дворники машин.

В воскресенье, 12 декабря, появилась информация, что администрация собирается чистить центральную дорогу в ночь с понедельника на вторник. Но отменять спецтехнику жильцы не стали, потому что в ночное время все заставлено машинами, других парковочных мест в округе нет.

- Трактор приехал в понедельник, 13 декабря, и работал с часа дня до полуночи за три тысячи в час. Мы максимально постарались, чтобы с дороги убрали все машины - ходили, пинали по колесам, звонили. Вечером, когда люди стали заезжать во дворы, пришлось перекрыть дорогу своими силами, так как специальных знаков у нас не было. Не все жильцы это понимали, но большинство приняло ситуацию с позитивом и пониманием. Спецтехника очистила всю наледь за 12 часов, - рассказала Юлия.

трактор чистит дорогу. Фото: скриншот с видео

трактор чистит дорогу. Фото: скриншот с видео

Договор и квитанция на очистку снега. Фото предоставлено героем публикации

Договор и квитанция на очистку снега. Фото предоставлено героем публикации

РЕАКЦИЯ ВЛАСТЕЙ

Вечером этого же дня позвонили представители администрации и предложили свою помощь.

- Они спросили, как мы справляемся, и нужно ли отправить дополнительную спецтехнику для поддержки. Помощь, конечно, не помешала бы. Так как мы не заказывали вывоз снега - это очень дорого. Также дорогу желательно было посыпать песком. Поэтому мы согласились. Технику нам пообещали через два часа. Однако никто так и не приехал, ни через два часа, ни на следующий день, - заключила Юлия.

Сообщение о расчистке дороги. Фото предоставлено героем публикации

Сообщение о расчистке дороги. Фото предоставлено героем публикации

Жители начали скидывать фото и видео с процессом чистки и информацию о невыполненных обещаниях в аккаунты мэрии. Кому-то ответы приходили, но полноценной реакции, по словам Юлии, добиться не удалось.

Скриншот переписки с властями. Фото предоставлено героем публикации

Скриншот переписки с властями. Фото предоставлено героем публикации

Также фото и видео с чисткой дороги быстро разлетелись по различным сообществам в интернете. «КП» - Хабаровск» обратилась в пресс-службу администрации Хабаровска по данному случаю.

- Эта дорога действительно еще не передана городу и находится в собственности министерства обороны, которое и обязано содержать ее. Поэтому тратить бюджетные средства на уборку не своих территорий город не может, это нарушение закона. Однако, по причине больших снегопадов и сложной обстановки, мэрией было принято решение все-таки поставить улицу Подгаева и еще ряд таких же территорий в план уборки. Конкретно эту улицу планировали убирать 14 декабря. Но вышло так, что жители близлежащих домов, заказав трактор, опередили планы дорожных служб города. Благодарим жителей района за эту инициативу, - сообщили в пресс-службе администрации Хабаровска.

Оставшиеся деньги жильцы улицы Подгаева планируют потратить на песок или дорожные реагенты. Также люди хотят в дальнейшем обращаться сразу в правительство Хабаровского края, чтобы больше не тратить личные средства на очистку дороги.

Общество: ВОПРОС ДНЯ