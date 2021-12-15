«Дорога превратилась в ледяной ад»: хабаровчане скинулись на очистку трассы после долгого ожидания

Трактор чистит дорогу на улице Подгаева. Фото предоставлено героем публикации

Последствия нескольких снегопадов, прошедших в Хабаровске, до сих пор беспокоят жителей краевой столицы. Где-то еще не очистили дворы, кого-то беспокоят снежные завалы на тротуарах и обочинах дорог. А вот жители улицы Подгаева столкнулись с комплексом проблем. Проезжую часть от улицы Местной до Волочаевского лицея засыпало снегом, а вот убрать его оказалось некому. Жильцы несколько раз обращались в различные учреждения с просьбой убрать снег, но конкретного ответа услышать не смогли. Скинувшись деньгами, жители Подгаева сами заказали спецтехнику, которая убрала горы снега.

ДОРОГА РАЗДОРА

Район Подгаева заселен полностью относительно недавно - с 2018 года. В основном это семьи военных. До 2021 года зимы были не особо снежные, поэтому серьезных проблем с проходимостью на центральной дороге не возникало. Однако в этом году прошло несколько сильных снегопадов, которые все изменили.

Дорога до чистки. Фото предоставлено героем публикации

- Дорога превратилась в ад! Хотя ее и раньше ни разу не чистили, но как-то справлялись, ведь снега было мало. Но в этот раз после прошедшего циклона на ней наросли ледяные волны и шишки, везде снежный накат. При этом часть дороги идет под наклоном. Из-за большого количества автомобилей и в таких условиях у нас резко выросло количество ДТП. Особенно страшно, когда едешь с детьми в машине, так как автомобиль может занести куда угодно - хоть на обочину, хоть в столб, - рассказала «КП» - Хабаровск» Юлия, жительница улицы Подгаева.

Ледяные «волны» на дороге. Фото предоставлено героем публикации

С первого снегопада, по словам Юлии, жители несколько раз просили военную управляющую компанию почистить эту злосчастную дорогу.

- На что нам всегда отвечали одно и то же - мы чистим только дворы и придомовые территории, а центральная дорога улицы Подгаева не принадлежит минобороны. Как позже выяснилось - ответ был справедливый. Наши жители начали звонить в комитет по управлению Центральным районом, писать в Instagram мэра и так далее. На что нас отправляли обратно к минобороны, а те продолжали утверждать, что дорога принадлежит городу. В конце концов, администрация все-таки признала дорогу своей, но ситуацию это не изменило, - добавила Юлия.

УСТАЛИ ЖДАТЬ

Тем временем жители боялись садиться за руль и предпочитали добираться на работу пешком или на общественном транспорте. Затем поступило предложение решить проблему с нечищеной дорогой силами жильцов.

Чистка дороги на улице Подгаева. Фото предоставлено героем публикации

- Решили - давайте сами уже скинемся и почистим. Для нас эта история не новая - у нас несколько домов ставят за свой счет двери в подъезды, домофоны - поэтому нам не привыкать, и легче было скинуться, чем ждать дальше. Создали группу, начали собирать деньги, ориентировочно по 200-250 рублей с каждого. Сначала было непонятно, какая получится сумма, а в итоге удалось собрать около 40 тысяч рублей. На очистку дорог скинулось примерно 200 человек. В пятницу, 10 декабря, заказали технику на понедельник, 13 декабря. Просто позвонили в частную компанию, объяснили ситуацию, - отметила местная активистка.

Чистка дороги на улице Подгаева. Фото предоставлено героем публикации

Также жители Подгаева сами организовали расклейку объявлений о предстоящей уборке - разносили по подъездам, клали под дворники машин.

В воскресенье, 12 декабря, появилась информация, что администрация собирается чистить центральную дорогу в ночь с понедельника на вторник. Но отменять спецтехнику жильцы не стали, потому что в ночное время все заставлено машинами, других парковочных мест в округе нет.

- Трактор приехал в понедельник, 13 декабря, и работал с часа дня до полуночи за три тысячи в час. Мы максимально постарались, чтобы с дороги убрали все машины - ходили, пинали по колесам, звонили. Вечером, когда люди стали заезжать во дворы, пришлось перекрыть дорогу своими силами, так как специальных знаков у нас не было. Не все жильцы это понимали, но большинство приняло ситуацию с позитивом и пониманием. Спецтехника очистила всю наледь за 12 часов, - рассказала Юлия.

трактор чистит дорогу. Фото: скриншот с видео

Договор и квитанция на очистку снега. Фото предоставлено героем публикации

РЕАКЦИЯ ВЛАСТЕЙ

Вечером этого же дня позвонили представители администрации и предложили свою помощь.

- Они спросили, как мы справляемся, и нужно ли отправить дополнительную спецтехнику для поддержки. Помощь, конечно, не помешала бы. Так как мы не заказывали вывоз снега - это очень дорого. Также дорогу желательно было посыпать песком. Поэтому мы согласились. Технику нам пообещали через два часа. Однако никто так и не приехал, ни через два часа, ни на следующий день, - заключила Юлия.

Сообщение о расчистке дороги. Фото предоставлено героем публикации

Жители начали скидывать фото и видео с процессом чистки и информацию о невыполненных обещаниях в аккаунты мэрии. Кому-то ответы приходили, но полноценной реакции, по словам Юлии, добиться не удалось.

Скриншот переписки с властями. Фото предоставлено героем публикации

Также фото и видео с чисткой дороги быстро разлетелись по различным сообществам в интернете. «КП» - Хабаровск» обратилась в пресс-службу администрации Хабаровска по данному случаю.

- Эта дорога действительно еще не передана городу и находится в собственности министерства обороны, которое и обязано содержать ее. Поэтому тратить бюджетные средства на уборку не своих территорий город не может, это нарушение закона. Однако, по причине больших снегопадов и сложной обстановки, мэрией было принято решение все-таки поставить улицу Подгаева и еще ряд таких же территорий в план уборки. Конкретно эту улицу планировали убирать 14 декабря. Но вышло так, что жители близлежащих домов, заказав трактор, опередили планы дорожных служб города. Благодарим жителей района за эту инициативу, - сообщили в пресс-службе администрации Хабаровска.

Оставшиеся деньги жильцы улицы Подгаева планируют потратить на песок или дорожные реагенты. Также люди хотят в дальнейшем обращаться сразу в правительство Хабаровского края, чтобы больше не тратить личные средства на очистку дороги.