Эксперт: «Идея привлекать IT-инвесторов в Хабаровский край очень продуктивна»

Михаил Дегтярев и его команда выделили проект «Умный регион» в одну из главнейших стратегических инициатив Фото: Правительство Хабаровского края

В программе стратегического развития Хабаровского края, которую губернатор Михаил Дегтярев представил на расширенном заседании правительства региона 8 декабря, значительную часть инициатив составляют вещи в буквальном смысле жизненно необходимые: жилье, медицина, дороги, работа. Но отдельным блоком стоят проекты, которые делают эту жизнь достойной и современной. Дорога, по которой движется мир и наша страна, более-менее ясна - это сочетание чисто физических усилий с интеллектуальными достижениями, причем именно последние все больше определяют картину действительности. Михаил Дегтярев и его команда это прекрасно понимают, поэтому проект «Умный регион» выделен в одну из главнейших стратегических инициатив.

Как все базисные пункты программы развития, «Умный регион» многокомпонентен. Он включает в себя три составляющие.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

«Цифровой регион» предполагает создание единой цифровой экосистемы для повышения качества жизни людей и эффективности государственного управления. По сути, это внедрение высокотехнологичных разработок на уровне сервисов, включая бытовые. Образно говоря, мы будем постепенно уходить от вахтеров в школах и регулировщиков на перекрестках к электронному контролю доступа в образовательные учреждения и умным светофорам. На въездах в населенные пункты станет осуществляться автоматический весовой контроль, появится единая карта жителя края. Постепенная цифровизация ждет ЖКХ, строительство, транспорт, экологию, здравоохранение, образование, а также управление и координацию развития экономики Хабаровского края в целом.

Проект планируется реализовать через концессионное соглашение между правительством края и инвесторами. То есть не только за счет бюджета. Договоренность с инвесторами будет заключена сроком до 12 лет. Планируется, что сумма вложений превысит пять миллиардов рублей.

Результаты «Цифрового региона» подсчитаны с высокой степенью вероятности. Внедрение сервисов на 10% увеличит пропускную способность дорожной сети, на 20% сократит время приема пациентов в поликлиниках, будет достигнута 100%-ная информированность родителей об успехах детей в школе с бесплатным контролем доступа.

Михаил Дегтярев дал правительству поручение обеспечить подписание концессионного соглашения в 2022 году и приступить к реализации проекта.

Основными задачами проекта «Территория цифрового комфорта» являются создание комфортной среды для местных предприятий в сфере информационных технологий и формирование условий, способствующих привлечению IT-специалистов из других регионов России.

Чтобы обеспечить условия комфорта по-настоящему, компаниям, которые работают в сфере высоких технологий, будут предоставлять налоговые преференции. Возможно, в крае создадут нечто вроде дальневосточного «Сколково». Все это должно привлечь спецов. Дегтярев поручил к 2030 году утроить число айтишников и IT-компаний.

ЦИФРОВОЕ РАВЕНСТВО

Наконец, стратегия развития региона предполагает устранение «технологической сегрегации» среди районов и населенных пунктов Хабаровского края. В августе этого года Михаил Дегтярев побывал в Охотском районе и своими глазами увидел, что интернет здесь если и есть, то местами, не у всех и далеко не всегда. В самом северном селе региона Арка он убедился - дети про «мировую Паутину» слышали только от взрослых.

- Наша задача - обеспечить жителей Хабаровского края полным спектром современных услуг связи, в том числе доступом к интернету. Это вшито в проект «Цифровое равенство». В его планах обеспечить высокоскоростным доступом к интернету к 2030 году все населенные пункты края с населением свыше 100 человек. До сих пор вне зоны доступа - 47 населенных пунктов, а это 16,6 тысячи жителей, - сказал губернатор на заседании правительства.

До конца 2024 года сети LTE покроют 100% населенных пунктов с населением более 1000 человек (10 сел и деревень, 17 тысяч жителей).

- Особенное внимание к внедрению цифровых технологий во все сферы жизни Хабаровского края говорит о понимании этой проблемы первым лицом и краевым правительством. Идея привлекать инвесторов на условиях концессии очень продуктивна. В самом деле, некоторые крупные IT-компании могут открыть в регионе свои филиалы в расчете на налоговые послабления. Только, на мой взгляд, срок в 12 лет очень уж долгий. Нужно стимулировать, чтобы ориентироваться на пятилетку. Цифровой мир развивается стремительно, нужно идти с ним в ногу. Насчет цифрового равенства - это самая лучшая идея. Мы как бы возвращаем в лоно большого человечества жителей небольших поселений, географически оказавшихся вне достижений цифровой цивилизации. И IT-специалисты у нас свои появляются, и их становится больше. Их готовят университеты. Например, у нашей компании заключено соглашение с ТОГУ. Профессионалы из главных цифровых центров страны будут передавать свой опыт студентам дистанционно, - рассказал «Комсомольской правде» старший руководитель проекта ООО «Систематика-Консалтинг» Михаил Ткаченко.

Стратегия ясна и более чем осуществима. Тем более что возникла она не на пустом месте. Так, по региональному проекту «Хабаровский край на связи» услуги мобильного интернета уже запущены в 24 населенных пунктах края, в девяти ведутся работы по подключению жителям проводного интернета. По федеральному проекту «Информационная инфраструктура» нацпроекта «Цифровая экономика» в этом году к интернету подключены 205 социально значимых объектов.