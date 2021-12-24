В Хабаровском крае растут темпы строительства: «Мы - промышленная столица Дальнего Востока»

Губернатор поставил амбициозную цель Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае активно ведется работа по расселению аварийного жилья, а также наращиваются темпы строительства новых домов.

С первого же обращения к населению Хабаровского края летом 2020 года глава региона Михаил Дегтярев отметил, что для него и его команды важно решить проблемы с жильем. Но прежде чем приступить к выработке конкретной стратегии, губернатор досконально изучил вопрос.

С 2017 по 2019 год наблюдалась положительная динамика ввода жилья на территории края. В 2017 ввели 269,7 тысячи квадратных метров; на следующий год - 273,8 тысячи квадратных метров. 2019 - 294,5 тысячи квадратных метров. В 2020 году в связи с введением проектного финансирования, а также с распространением новой коронавирусной инфекции, произошел спад ввода объектов жилья в эксплуатацию. Этот показатель составил 229,3 тысячи квадратных метров, что на 22,1% ниже, чем в 2019 году. Михаил Дегтярев сразу взялся за купирование этого спада. В итоге в 2021 году было запланировано к вводу в эксплуатацию 317 тысячи квадратных метров жилья. По оценке краевого минстроя, план будет выполнен на 100%.

Отметим, что федеральный минстрой поставил задачу: в 2022-м году ввести в эксплуатацию в Хабаровском крае 350 тысяч квадратных метров жилья. Но губернатор решил повысить эту планку.

- Цель у нас одна: жилья нужно строить больше. В 2022 году ставим себе цель - 408,8 тысячи «квадратов», в 2023-м - 600 тысяч, в 2024 - 800 тысяч. В 2025-м нужно выйти на показатели, заданные президентом страны Владимиром Путиным - миллион квадратных метров жилья в год в нашем регионе. Для достижения этой амбициозной цели у нас все есть. Не хватало только координации, но теперь и в этом вопросе мы отлаживаем работу. «Штаб» будет в министерстве экономического развития, - заявил губернатор в августе 2021 года при объезде нескольких площадок под строительство МКД.

Основным драйвером строительства жилья в крае является региональная столица.

Для наращивания объемов жилищного строительства в первую очередь необходимо решить инфраструктурный вопрос. В настоящее время система теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города требует модернизации, необходимо строительство улично-дорожной сети.

- Строительство жилья, производство стройматериалов, мегапроект «Дом дальневосточника» уже были поддержаны на федеральном уровне и презентованы на ВЭФ. Строительный кластер станет драйвером развития многих смежных отраслей, близких к строительству. Кластер будет только на территории нашего края, а это значит, что будут обеспечены рынки сбыта на прилегающих территориях, в соседних субъектах Федерации. Это направление органично вписывается еще и в промышленную специфику Хабаровского края. Не зря же говорят, что мы - промышленная столица Дальнего Востока. У нас еще много высококвалифицированных кадров, ресурсов, мощностей. Строительство, особенно жилищное, и производство строительных материалов может стать локомотивом под управлением Дегтярева и его команды, - считает политолог Сергей Гребенюк.

Определены перспективные земельные участки. Это «Ореховая сопка», 6-7-й микрорайон, улица Синельникова, улица Локомотивная, «Аэродром ДОСААФ», переулок Брянский, улица Связная. На них можно построить до 3,4 миллиона квадратных метров жилья.

С целью снятия инфраструктурных ограничений правительством края за счет средств регионального бюджета ведется строительство магистрального водопровода и магистрального канализационного коллектора к микрорайону «Ореховая сопка», разрабатывается проектная документация для строительства тепломагистрали ТМ-35. Этот проект будет осуществлен за счет одобренного краю инфраструктурного бюджетного кредита. Возведение объекта должно начаться во втором квартале 2022 года.