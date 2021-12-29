Помощи геологи не ждали: связи в этой местности почти нет Фото: Скриншот с видео

Больше 62 лет назад во время похода по Северному Уралу погибла группа туристов под руководством Игоря Дятлова. Загадочная смерть девяти человек до сих пор вызывает споры, одна из версий - природный катаклизм. В похожей ситуации оказались геологи в Магаданской области. Группа оказалась в эпицентре мощного тайфуна, который исследователи могли не пережить. Чтобы рассказать о случившемся, участница команды снимала видео для спасателей.

ЖИВОПИСНОЕ МЕСТО

В середине июля группа геологов отправилась в экспедицию на Колыму. Исследователи разбили лагерь примерно в 200 километрах от Магадана на обрыве штормящего Охотского моря. Волнения на воде - обычное явление для здешних мест. Сильный ветер нередко заставал геологов врасплох: то печку снесет, то вещи раскидает. Но в один из дней стихия решила испытать группу на прочность по полной программе.

За 17 часов до начала тайфуна погода начала заметно портиться. Геологи позавтракали и вышли на маршрут. Закрепить палатки ученые не успели - начальник отдал распоряжение выдвигаться на работы. Примерно через 17 часов от лагеря не осталось практически ничего.

- И, конечно же, закрепить палатки нам некогда, потому что начальник, как всегда: «Народ, нам нужно работать, нам некогда заниматься лагерем, мы тут, чтобы работать, а не обустраивать себе жилье», - рассказала геолог Елена Шумилова.

Девушка опубликовала видео той страшной ночи в своем Tik-Tok-аккаунте. Кадры ужасают.

«БЛАГОДАРЯ ВИДЕО ЛЮДИ БЫ ПОНЯЛИ»

Ночью на лагерь налетел сильный ветер. Сперва пострадала одна жилая палатка, затем - полевая кухня, куда снесли все вещи. Геологи пытались спасти шатер, в котором находились основные припасы, но стихия сломала каркас, а прочный брезент стал рваться.

- Когда [жилая] палатка вот-вот должна была улететь, мы резко выскочили из спальников. В панике пытались найти свою обувь и теплую одежду. Кто-то выбежал из палатки без одежды, - поделилась геолог.

Исследователи решили бросить все силы на спасение третьей, последней палатки. Помощи геологи не ждали: связи в этой местности почти нет, а до ближайшего населенного пункта десятки километров.

- В такие моменты понимаешь, что помощи ждать неоткуда. Вы сами по себе… Время 2:00 часа, по ночам минусовая температура, до утра не дотянем. Только последняя палатка сможет спасти нам жизнь, - продолжает Елена Шумилова.

Бригада встала по углам шатающейся палатки и держала ее около 11 часов вместо каркасов. Главное - дотянуть до утра, когда ветер стихнет. Тент с палатки сорвало, и исследователей заливал дождь.

ТАЙФУН УШЕЛ

- Мы могли не пережить эту ночь. Благодаря видео люди бы поняли, что с нами случилось. Эта история напоминает мне о группе Дятлова. Предполагаю, что на перевале случилось что-то подобное, - написала Елена Шумилова.

История закончилась благополучно: палатку отстояли, ветер стих. Стихия разбросала вещи по округе, а всей бригаде пришлось ютиться под одной брезентовой крышей.

Основной вопрос у комментаторов был к выбору места для лагеря. Обычно палатки ставятся в ущельях или ложбинах, прикрывающих группу от сильных ветров. По словам девушки, подобных мест поблизости не было.

- Заранее пишется проект, в котором прописываются объемы работ, маршруты и, в том числе, пространства лагеря. Когда начался тайфун, на море было настоящее цунами. И к тому же, сами подумайте, где лучше встать: на гальке или на траве? Здесь такая местность: всегда сильный ветер, погода меняется в течение десяти минут, - прокомментировала геолог.

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