Житель Камчатки пойдет под суд за изнасилование пятилетней девочки

10 Сент. 08:36 2018-09-10T08:36:29+03:00

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В мае этого года 26-летний безработный житель города Елизово отправился в гости к своей бывшей сожительнице, дома у которой в то время также находилась ее подруга с маленькими детьми. Женщины, беспечно оставив малышей на поруки обвиняемого, пошли погулять. В это время пьяный мужчина изнасиловал одного из детей - пятилетнюю девочку.

- Обвиняемого заключили под стражу и возбудили два уголовных дела по статьям «Изнасилование» и «Иные насильственные действия сексуального характера», - рассказали в пресс-службе СУ СКР Камчатского края. - Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и передачи в суд для рассмотрения по существу.

Не удалось уйти от уголовного преследования и нерадивой матери изнасилованной девочки - в ее отношении также возбудили уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». В ближайшее время дело рассмотрят в суде.