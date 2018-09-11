В Хабаровске задержали подозреваемого в вымогательстве

11 Сент. 07:40 2018-09-11T07:40:59+03:00

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В Хабаровске полицейские задержали 27-летнего приезжего из Приморского края. Жителя соседнего региона обвиняют в серии вымогательств. По версии следствия, жертв он себе выбирал среди молодых людей, проживающих в одном из сел Хабаровского района.

- Оперативники выяснили, что фигурант знакомился с будущими потерпевшими через своего приятеля. Потом он под любым предлогом привозил своих жертв в район остановки «Большая» в Хабаровске. Задержанный запугивал людей, угрожал им, заставляя оформлять микрозаймы в офисах кредитных организаций, расположенных на остановках, снимать деньги с банковских карт или приобретать мебель. Иногда подозреваемый забирал у жертв зарплатные карты и сам снимал с них наличные, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

У сотрудников полиции появилась информация, что фигурант причастен к 15 преступлениям. Против приморчанина завели уголовное дело по статье «Вымогательство». Максимальное наказание за это преступление — лишение свободы на срок до семи лет. На время следствия задержанного заключили под стражу.