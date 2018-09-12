12 Сент. 03:32 2018-09-12T03:32:15+03:00

Железнодорожные пути в Комсомольске-на-Амуре чуть не остались без комплектующих Фото: УТ МВД России по ДФО

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Жителей города Юности обвиняют в краже комплектующих с железнодорожных путей. По версии следствия, трое мужчин орудовали на участке перегона станций «Космомольск-2» и «Силинка». Злоумышленникам зачем-то понадобились целых 64 противоугонов и 22 железнодорожных костыля. Кроме того, подельники решили прихватить более 50 килограммов лома, образованного из материалов верхнего строения пути.

- Преступным замыслам трех горожан не суждено было сбыться. Подозреваемых задержали, когда они пытались вынести «железо» с участка. Предварительно фигуранты сложили похищенное в полипропиленовые мешки, - прокомментировали в пресс-службе УТМВД России по ДФО.

Против мужчин завели уголовные дела по статье «Кража». Максимально возможное наказание за такое правонарушение – это лишение свободы на срок до пяти лет. Расследование происшествия продолжается.