2018-09-12T03:32:15+03:00
Происшествия

Железнодорожные пути в Комсомольске-на-Амуре чуть не остались без комплектующих

Злоумышленники пытались стащить с перегона больше 50 килограммов «железа»
Ольга КИВА
Поделиться:
Железнодорожные пути в Комсомольске-на-Амуре чуть не остались без комплектующихЖелезнодорожные пути в Комсомольске-на-Амуре чуть не остались без комплектующихФото: УТ МВД России по ДФО
Изменить размер текста:

Жителей города Юности обвиняют в краже комплектующих с железнодорожных путей. По версии следствия, трое мужчин орудовали на участке перегона станций «Космомольск-2» и «Силинка». Злоумышленникам зачем-то понадобились целых 64 противоугонов и 22 железнодорожных костыля. Кроме того, подельники решили прихватить более 50 килограммов лома, образованного из материалов верхнего строения пути.

- Преступным замыслам трех горожан не суждено было сбыться. Подозреваемых задержали, когда они пытались вынести «железо» с участка. Предварительно фигуранты сложили похищенное в полипропиленовые мешки, - прокомментировали в пресс-службе УТМВД России по ДФО.

Против мужчин завели уголовные дела по статье «Кража». Максимально возможное наказание за такое правонарушение – это лишение свободы на срок до пяти лет. Расследование происшествия продолжается.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Сахалине двое полицейских стали жертвами агрессивного водителя
Камчатские спасатели на «Кальмаре» отбуксировали рыбаков, застрявших в море
Отбывающего наказание жителя Камчатки и его подельника обвиняют в вымогательстве
В Хабаровске простятся с известной дальневосточной поэтессой Людмилой Миланич
Малоимущим на Сахалине дадут деньги на покупку приставок для цифрового телевидения
Более полутора тысяч домов в Хабаровске остались без горячей воды
В поселке Майский Хабаровского края построят завод по переработке леса
Погода в Хабаровске на 25 сентября 2018: днем +15, небольшой дождь
В общежитии Хабаровска обокрали студентку
В Хабаровском крае займутся безопасностью детей в школах
900 кустов конопли вырастил на даче житель Хабаровского края, сидя на пенсии
В Хабаровске стартуют сразу три конкурса патриотической направленности
Отбывающего наказание жителя Хабаровского края обвиняют в нападении на сотрудника исправительной колонии
В больнице на Камчатке скончался мужчина, которому стало плохо в аэропорту
В Хабаровском крае стартовал отопительный сезон 2018-2019
Житель Сахалина зверски избил знакомого монтировкой
В Биробиджане спасающиеся бегством виновники дорожной аварии врезались в служебную машину
В Комсомольске-на-Амуре за невыплату зарплаты осудят директора коммерческой фирмы
Новый губернатор Хабаровского края вступит в должность на следующей неделе
На Камчатке полиция «накрыла» наркопритон
На перекрестке улиц Серышева-Запарина в Хабаровске ограничили проезд автомобилей
Матч между «Амурскими тиграми» и «Капитаном» закончился победой хабаровчан
Молодой житель Камчатки сгорел заживо в собственной квартире
Пожар в частной бане Хабаровска: потушив огонь, спасатели нашли труп мужчины
На Сахалине детсадовцы провели настоящий футбольный матч