2018-09-14T06:14:22+03:00
Происшествия

На Сахалине ищут убийц 95-летней женщины

Старушку сильно избили
Ольга КИВА
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На Сахалине ищут убийц 95-летней женщиныНа Сахалине ищут убийц 95-летней женщиныФото: Алексей БУЛАТОВ
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Пожилая жительница Сахалина умерла в больнице, но отнюдь не по естественным причинам. Женщину сильно избили неизвестные. Поисками убийц сейчас занимаются следователи.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Сахалинской области, о смерти 95-летней жительницы Тымовского района сообщили врачи местной больницы. Пациентка поступила к ним 28 августа в очень плохом состоянии, а 9 сентября старушка скончалась в реанимационном отделении.

Проверкой инцидента занялись следователи. Причиной смерти женщины стали закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, отек головного мозга и субарахноидальное кровоизлияние. К такому результату пришли судмедэксперты. Правоохранители уже возбудили уголовное дело и выясняют все обстоятельства произошедшего. Также следователи выясняют причастность определенного круга лиц к преступлению. Расследование продолжается.

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