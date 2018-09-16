16 Сент. 02:52 2018-09-16T02:52:57+03:00

Погода в Хабаровске на 16 сентября 2018: днем до +19, осадков не будет Фото: Евгения ГУСЕВА

Дожди ожидаются только в Комсомольске-на-Амуре и Николаевске-на-Амуре

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По данным гидрометцентра, в это воскресенье в Хабаровске осадков не будет. Ночью до +10, днем +19 градуса. Ветер юго-западный со скоростью 11-16 метров в секунду.

В Комсомольске-на-Амуре облачно, возможен небольшой дождь. Ночью +8, днем +17. Ветер юго-западный со скоростью 11-16 метров в секунду.

В Николаевске-на-Амуре облачно, возможен небольшой дождь. Ночью +9+11, днем +15+17. Ветер юго-западный со скоростью до 14 метров в секунду.

В Охотске переменная облачность, без осадков. Ночью +5+7, днем +11. Ветер северо-восточный со скоростью 10-15 метров в секунду.

В Советской Гавани и Ванино переменная облачность, без осадков. Ночью +10+12, днем до +21. Ветер юго-западный со скоростью 13 метров в секунду.

В Бикине переменная облачность, без осадков. Ночью +10, днем +22. Ветер юго-западный со скоростью до 13 метров в секунду.

В Биробиджане переменная облачность, осадков не будет. Ночью +9, днем до +20. Ветер юго-западный со скоростью до 15 метров в секунду.