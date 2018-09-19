Житель Хабаровского края погиб во время ссоры из-за кастрюльки супа

19 Сент. 06:30 2018-09-19T06:30:00+03:00

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Жителя поселка Сита подозревают в убийстве соседа по квартире. По предварительным данным следствия, погибший и задержанный снимали комнаты в одной квартире, расположенной в селе Сосновка. На преступление фигурант решился, после того, как сосед позарился на его кастрюлю с супом.

- Задержанный сидел на кухне и выпивал. Потерпевший зашел в помещение, а потом стал с интересом изучать содержимое кастрюльки. Пьяного квартиранта это сильно разозлило и мужчины поссорились. В порыве ярости фигурант схватил веревку и задушил своего оппонента. Тело потом вывез на машине и выбросил недалеко от поселка Сита, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю.

Как выяснилось позже, у задержанного уже есть судимости за грабеж, угрозы убийства и причинения тяжкого вреда здоровью. Сейчас пПротив него завели уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося.