На севере Хабаровского края ищут рыбаков с помощью самолета-амфибии

21 Сент. 07:44 2018-09-21T07:45:00+03:00

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В Аяно-Майский район Хабаровского края отправилась группа спасателей на самолете Бе-200ЧС. Им предстоит провести воздушную разведку местности в районе, где пропали два рыбака.

Мужчины на моторной лодке отправились к селу Аян из бухты Алдома Охотского моря 10 сентября. До конечной точки пути они так и не добрались. Их «коллеги» из рыбацкого стана сначала самостоятельно пытались найти своих друзей, однако поняли, что все напрасно и обратились за помощью к спасателям.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, на борту самолета находятся шесть спасателей Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда, у которых при себе есть все необходимое снаряжение для поиска и спасения людей. Предварительно известно, что пропавшие – жители Сахалинской области. Они не взяли с собой средства связи, что очень осложняет поиски.