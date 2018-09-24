2018-09-24T03:38:54+03:00
Спорт

Матч «СКА-Хабаровск»-«Спартак» 23 сентября: победить «армейцев» было тяжело

И все-таки дальневосточники проиграли со счетом 2:1
Ольга КИВА
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Матч «СКА-Хабаровск»-«Спартак» 23 сентября: победить «армейцев» было тяжелоМатч «СКА-Хабаровск»-«Спартак» 23 сентября: победить «армейцев» было тяжелоФото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"
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Вчера, 23 сентября, команда «СКА-Хабаровск» встретилась с футболистами «Спартака». Игра прошла на стадионе академии «Спартак» имени Фёдора Черенкова в Москве. Матч провели в рамках 13-го тура Олимп-Первенства России по футболу сезона 2018-2019 годов. К сожалению игра закончилось поражением «армейцев». Хабаровчане проиграли со счетом 2:1.

- Позже главный тренер команды соперников отметит, что победу у дальневосточников вырвать было тяжело. Это физически крепкая и мотивированная на победы в этом сезоне команда, - говорится в сообщении на сайте ФК «Спартак».

Первый гол забил Александр Руденко из команды «Спартака». Мяч в воротах оказался на 19 минуте игры. Счет сравнял «армеец» Максим Казанков, забивший гол на 82 минуте, но уже семь минут спустя соперники снова выбились вперед, отправив с пенальти свой победный мяч в ворота дальневосточников.

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