Помощник машиниста в Хабаровском крае получил срок за угон железнодорожного состава

26 Сент. 06:25 2018-09-26T06:26:32+03:00

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В Хабаровском крае осудили 28-летнего помощника машиниста, который угнал железнодорожный состав. При этом у него не было прав на управление локомотивом. Нарушитель отогнал поезд в то место, где ему было бы удобно слить топливо, потому что к месту стоянки тепловоза он никак не мог подъехать на своем авто.

- Происшествие случилось в январе этого года. Ночью осужденный находился в станции Токи Ванинского района, проник в кабину локомотива и угнал поезд с места стоянки, - рассказали в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Против фигуранта завели уголовное дело, по которому позже суд вынес свое решение. Железнодорожника приговорили к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. Ранее мужчину уже привлекали к уголовной ответственности за кражу топлива.