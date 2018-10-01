Матч «СКА-Хабаровск» - «Факел» 30 сентября: «армейцы» успешно прервали серию поражений

СЕГОДНЯ 03:26 2018-10-01T03:26:02+03:00

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Первую победу за десять матчей одержал «СКА-Хабаровск», обыграв воронежский «Факел». Почти четыре тысячи зрителей наблюдали за тем, как «армейцы» динамично и жадно отвоевывали столь долгожданную и нужную победу.

Как сообщает пресс-служба ФК «СКА-Хабаровск», дальневосточники взяли инициативу сразу же после стартового свистка. «Армейцы» проводили атаку за атакой, но до гола не доходило. Гости сумели создать острый момент лишь на 28 минуте – капитан «Факела» пробил по воротам с 18 метров, однако голкипер хабаровчан сумел отстоять ворота. На перерыв команды ушли с двумя унылыми «баранками» на табло – 0:0.

Второй тайм начался с успешной атаки СКА – гол забил Секульски, кстати, первый за хабаровскую команду. Не успели утихнуть трибуны, как «огнеопасные» четко закатили снаряд в ворота «армейцев» - 1:1.

Однако желание хабаровчан победить любой ценой двигало футболистов вперед и уже спустя шесть минут «армейцы» беспрепятственно поразили цель. Кабаев практически в упор головой отправил мяч в ворота «Факела» - 2:1.

Дальше все попытки гостей атаковать оказались безуспешными. Финальная сирена и победа «СКА-Хабаровска».