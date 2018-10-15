Гость из северной столицы пытался сбыть золотодобытчикам на Камчатке 700 тонн некачественного реагента

СЕГОДНЯ 07:36 2018-10-15T07:36:22+03:00

Чтобы протолкнуть низкосортный товар он готов был заплатить пять миллионов рублей

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На Камчатке задержали жителя Санкт-Петербурга по обвинению в коммерческом подкупе. По предварительной информации, мужчина работал на одну из крупных компании в северной столице и на полуостров прибыл, чтобы заниматься продвижением продукции. Однако предлагаемый им товар оказался низкого сорта. Чтобы сбыть его задержанный даже решился на подкуп.

- Мужчина предлагал пять миллионов рублей работнику золотобывающего предприятия за то, чтобы он оформил приемку партии некачественного гипохлорита калия. В общей сложности вес реагента составлял 700 тонн. После передачи денег злоумышленника взяли с поличным, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Камчатскому краю.

Против задержанного возбудили уголовное дело по статье «Коммерческий подкуп». Как выяснилось позже, у 37-летнего мужчины уже судимость за мошенничество в особо крупном размере. Расследование уголовного дела продолжается.