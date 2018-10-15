Хабаровчанина ограбили прямо возле подъезда собственного дома
Житель краевой столицы оказался жертвой грабителей. При чем злоумышленники напали на него прямо возле подъезда его собственного дома. Потерпевший помнит только удар, который неизвестный нанес сзади. Мужчина отключился, а злоумышленники тем временем обчистили его карманы.
- Оперативники восстановили цепочку событий до нападения. Мужчина был пьян и чтобы быстрее добраться до дома поймал попутку. В машине находились двое парней. Как выяснилось позже, один из них и был тем самым подозреваемым в грабеже, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.
Обвинение предъявили 27-летнему хабаровчанину. По версии следствия, он увидел в руках клиента кошелек полный денег и решил его забрать. Для этого он проследовал за потерпевшим до подъезда и там на него напал. Кроме денег он еще прихватил телефон и снял с пальца обручальное кольцо. В общей сложности потерпевший оценил ущерб в 350 тысяч рублей.
При обыске у фигуранта нашли 77 тысяч рублей и похищенный мобильный телефон. Кольцо задержанный успел продать на одном из рынков краевого центра, а деньги потратил. До вынесения приговора подсудимый будет находиться под стражей.