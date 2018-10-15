2018-10-15T09:56:40+03:00
Происшествия

Хабаровчанина ограбили прямо возле подъезда собственного дома

Пока он был без сознания из карманов вытащили деньги и телефон, с пальца сняли обручальное кольцо
Ольга КИВА
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Хабаровчанина ограбили прямо возле подъезда собственного домаХабаровчанина ограбили прямо возле подъезда собственного домаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Житель краевой столицы оказался жертвой грабителей. При чем злоумышленники напали на него прямо возле подъезда его собственного дома. Потерпевший помнит только удар, который неизвестный нанес сзади. Мужчина отключился, а злоумышленники тем временем обчистили его карманы.

- Оперативники восстановили цепочку событий до нападения. Мужчина был пьян и чтобы быстрее добраться до дома поймал попутку. В машине находились двое парней. Как выяснилось позже, один из них и был тем самым подозреваемым в грабеже, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Обвинение предъявили 27-летнему хабаровчанину. По версии следствия, он увидел в руках клиента кошелек полный денег и решил его забрать. Для этого он проследовал за потерпевшим до подъезда и там на него напал. Кроме денег он еще прихватил телефон и снял с пальца обручальное кольцо. В общей сложности потерпевший оценил ущерб в 350 тысяч рублей.

При обыске у фигуранта нашли 77 тысяч рублей и похищенный мобильный телефон. Кольцо задержанный успел продать на одном из рынков краевого центра, а деньги потратил. До вынесения приговора подсудимый будет находиться под стражей.

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