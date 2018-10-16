Любительница конопли в Хабаровском крае может загреметь в тюрьму на 10 лет

СЕГОДНЯ 09:20 2018-10-16T09:25:05+03:00

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Жительница Комсомольского района может угодить за решетку на 10 лет. Это максимально возможный срок, который ей грозит за культивацию и хранение конопли. Женщина бережно ухаживала за каждым кустом наркосодержащей травы, не взирая на то, что нарушает закон.

- По версии следствия, фигуранта обнаружила всходы конопли на свое участке еще в начале мая 2018 года. Она знала, что культивация конопли запрещена к возделыванию, однако создала все условия для её выращивания. Женщина удаляла сорняки, поливала, рыхлила почву. В начале августа 2018 года к ней нагрянули с обыском. Во время осмотра территории оперативники нашли и изъяли больше 500 кустов конопли, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры края.

Кроме того фигурантка умудрилась засушить часть травы. При обыске у нее нашли два с половиной килограмма продукции. Свою вину она не отрицала и попросила рассматривать ее уголовное дело в особом порядке.