2018-10-17T09:21:34+03:00
Общество

В Хабаровском крае за три года сократилось количество детских домов

Восемь учреждений закрыли за счет замещающих семей
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае за три года сократилось количество детских домов ФОТО: Центр семейного устройстваВ Хабаровском крае за три года сократилось количество детских домов ФОТО: Центр семейного устройства
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За последние три года в Хабаровском крае закрыли восемь детских домов. Это результат внедрения новой модели воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. Идея этого нововведения — это устройство детей в замещающие семьи. То, как развивается это социальное направление и каких результатов удалось добиться. Обсуждали на форуме замещающих семей.

- В регионе число детей, оставшихся без попечения родителей, сократилось с семи тысяч человек в 2015 году до более шести с половиной тысяч человек в 2018 году. Из них почти пять с половиной тысяч детей детей проживают в замещающих семьях и чуть больше тысячи находятся под надзором в организациях для детей-сирот, - рассказали в министерстве образования края.

Как отмечают специалисты, сегодня желающих принять на воспитание малышей, значительно больше, чем самих детей. В региональном банке данных состоят в основном подростки, братья и сестры, а также инвалиды, чье устройство в семьи значительно затруднено.

Сегодня продолжают работать службы подбора, подготовки и сопровождения замещающих семей. В рамках этого направления работы прошли обучение 466 кандидатов в замещающие родители, из них 246 граждан приняли на воспитание в свои семьи детей. Это данные 2018 года. После приема детей в семью родителей сопровождают и консультируют по всем вопросам. За девять месяцев 2018 года специалисты провели провели больше двух тысяч консультаций и заключили 212 договоров на сопровождение замещающих семей.

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