Подростки из Комсомольска-на-Амуре смертельно рискнули ради хорошего фото

СЕГОДНЯ 09:07 2018-10-18T09:21:46+03:00

Девочки позировали на фоне движущегося поезда, который чудом их не задавил

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Тревожное сообщение поступило однажды в дежурную часть Комсомольского ЛО МВД России на транспорте. Звонили с железнодорожной станции «Эльбан». Голос на том конце провода просил срочно приехать и забрать нарушителей, которым, как выяснилось позже, было по 14 лет.

-- Девочки решили сделать красивое фото на фоне движущегося поезда. Для этого они отправились на 278 километр перегона «Эльбан-Подали» и устроили фотосессию. Машинисту того самого локомотива, на фоне которого хотели сфотографироваться девочки, пришлось применить экстренное торможение. Несовершеннолетние не пострадали, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

Девочек задержали. Во время предварительной беседы школьницы рассказали, что отправились на кружок, находящийся в поселковом клубе, за линией железнодорожных путей. Они решили сократить дорогу и перешли пути в неустановленном месте. В этот момент увидели приближающийся состав и стали делать селфи во время экстренного торможения поезда. Звуковые сигналы, подаваемые машинистом, они проигнорировали.

С девочками и их родителями провели профилактические беседы и напомнили еще раз о правилах безопасного поведения на объектах транспорта.