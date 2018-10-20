СЕГОДНЯ 10:04 2018-10-20T10:05:27+03:00

В Хабаровском крае до сих пор борются с последствиями непогоды Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

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В Хабаровском крае 16 октября в результате налипания снега на провода произошло нарушение электроснабжения в семи населенных пунктах, расположенных в Верхнебуреинском, Солнечном районах и районе имени Лазо Хабаровского края. В большинстве из них неполадки уже устранили, а вот в поселке Харпичан Солнечного района в некоторых домах света нет до сих пор.

- Без электроснабжения остаются 20 жилых домов. В остальных населенных пунктах подача электроэнергии восстановлена. Бригадами электросетей продолжаются аварийно-восстановительные работы, - сообщили в пресс - службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Специалисты установили там шесть опор, всего же их было 20. Также они протянули 27 километров линий электропередач. Над ликвидацией ликвидации последствий аварийных отключений работает семь бригад. В Солнечном районе 17 октября решили ввести режим ЧС. Он действует и в настоящее время.