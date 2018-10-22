СЕГОДНЯ 03:57 2018-10-22T03:57:45+03:00

Пожар в многоквартирнике в Комсомольске-на-Амуре: из огня спасли четыре человека Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Пожарные в городе Юности тушили пожар в многоквартирном доме на улице Советской. Происшествие случилось вчера, 21 октября. Сообщение о возгорании приняли на пульте пожарно-спасательной службы днем, почти в три часа.

До горящего здания пожарники добрались в считанные минуты. Чтобы справиться с огненной стихией им понадобилось примерно 20 минут. К их прибытию один из подъездов был сильно задымлен. На площадке между третьим и четвертым этажами горела старая стиральная машина, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Огнеборцы провели разведку и обнаружили четырех человек. Среди них были дети. Пострадавших эвакуировали. 13-летней девочке понадобилась помощь врачей. Ее доставили в больницу, обследовали, а потом отпустили домой.

Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания и виновного сейчас устанавливают.