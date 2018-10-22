2018-10-22T03:57:45+03:00
Происшествия

Пожар в многоквартирнике в Комсомольске-на-Амуре: из огня спасли четыре человека

Среди пострадавших двое детей
Ольга КИВА
Поделиться:
Пожар в многоквартирнике в Комсомольске-на-Амуре: из огня спасли четыре человекаПожар в многоквартирнике в Комсомольске-на-Амуре: из огня спасли четыре человекаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Пожарные в городе Юности тушили пожар в многоквартирном доме на улице Советской. Происшествие случилось вчера, 21 октября. Сообщение о возгорании приняли на пульте пожарно-спасательной службы днем, почти в три часа.

До горящего здания пожарники добрались в считанные минуты. Чтобы справиться с огненной стихией им понадобилось примерно 20 минут. К их прибытию один из подъездов был сильно задымлен. На площадке между третьим и четвертым этажами горела старая стиральная машина, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Огнеборцы провели разведку и обнаружили четырех человек. Среди них были дети. Пострадавших эвакуировали. 13-летней девочке понадобилась помощь врачей. Ее доставили в больницу, обследовали, а потом отпустили домой.

Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания и виновного сейчас устанавливают.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Частное подворье в Комсомольске-на-Амуре расхищали два дня подряд
В лесу на Камчатке нашли человеческие кости и разорванную детскую одежду
В Хабаровском крае ищут мужчин и подростка, пропавших на реке Горин
Погода в Хабаровске на 22 октября 2018 года: днем до +15 градусов, без осадков
В Еврейской автономии девушка осталась без квартиры и денег, встретив мошенника
Смертельная авария на трассе Хабаровск-Владивосток: погиб водитель, уснувший за рулем
Тело годовалого ребенка нашли в мусорном контейнере на Сахалине
Мэр Москвы поздравил Хабаровский край с юбилеем
В Хабаровске молодой рецидивист угнал велосипед
Погода в Хабаровске на 21 октября 2018 года: днем до +13 градусов, без осадков
В Хабаровском крае полицейские с поличным поймали воришку
В Хабаровском крае до сих пор борются с последствиями непогоды
Сергей Фургал сократил 11 чиновников из правительства Хабаровского края
«Летучий голландец» из Танзании, уходя от погони, прописался на Сахалине
На Камчатке 13-летняя школьница влюбилась в бомжа
Хабаровские водители посоревновались в профессиональном мастерстве
Погода в Хабаровске на 20 октября 2018 года: днем до +12, возможны небольшие осадки
В Хабаровске охраной школ займутся профессионалы
Подросток из Хабаровска украл спортивный велосипед из гаража незнакомца
В Хабаровске отметят пятилетие арены «Ерофей»