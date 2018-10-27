СЕГОДНЯ 04:41 2018-10-27T04:41:38+03:00

Погода в Хабаровске на 27 октября 2018 года: днем до +10, сильный дождь Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В регион пришел циклон с усилением ветра и осадками

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В Биробиджане дождь. Ветер западный 7-16 метров в секунду. Ночью +1+3. Днем +5+8.

В Хабаровске возможны сильный дождь. Ветер юго-западный 12-17 метров в секунду. Ночью +4 +6. Днем +8+10.

В Бикине сильный дождь. Ветер юго-восточный 13-18 метров в секунду. Ночью 7-9 выше ноля. Днем +5+7, сильный дождь.

В Советской Гавани ветер юго-восточный 8-13 метров в секунду. Ночью +3-+5. Днем +10+12. Синоптики обещают сильный дождь.

В Комсомольске-на-Амуре дождь. Ветер северо-восточный 10-15 метров в секунду. Ночью 0-2. Днем +7+9.

В Чегдомыне осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северный 9-14 метров в секунду. Ночью +1-1. Днем +5+7.

В Николаевске-на-Амуре днем возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный 11-16 метров в секунду. Ночью 0-2. Днем +8+10.

В Охотске без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Ночью -2-4. Днем +1-1.