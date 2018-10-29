Биробиджанку сначала оглушили ударом бутылки по голове, а потом изрезали тело ножом

СЕГОДНЯ 03:06 2018-10-29T03:06:46+03:00

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На скамье подсудимых оказался биробиджанец, напавший на свою бывшую пассию. Причиной агрессивного поведения стало неожиданное признание девушки. Потерпевшая сказала, что хочет прекратить отношения, потому что любит другого. Ее 28-летний ухажер отреагировал на такое сообщение неоднозначно.

- Он сильно разозлился, приревновал, схватил бутылку и ударил потерпевшую по голове. Потом парень напал на женщину с ножом. Он бил девушку куда придется – по лицу, шее, рукам и телу. Оба участника события в этот момент были пьяны, - рассказали в СУ СК России по ЕАО.

Девушка еще была жива, когда злоумышленник покинул квартиру. Уходя, он прихватил с собой телефон потерпевшей и закрыл входную дверь квартиры на ключ. Он надеялся, что бывшая пассия погибнет в муках, но не тут-то было. Раненная биробиджанка из последних сил цеплялась за жизнь и, что было сил, звала на помощь через входную дверь. Ее услышали и вовремя вызвали врачей. Девушку госпитализировали в больницу.

Нападавший, которого задержали через несколько часов, во всем признался. Его обвинили в покушении на убийство и завели уголовное дело. Позже выяснилось, что он не раз попадал в поле зрения правоохранителей из-за преступления против личности.

Когда он расправлялся с бывшей девушкой, в суде уже находилось уголовное дело, заведенное против него по статье «Кража». С учетом этого обстоятельства фигуранта приговорили к девяти годам лишения свободы. Кроме того, судом удовлетворен иск потерпевшей о возмещении морального вреда в размере 400 тысяч рублей.