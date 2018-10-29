Биробиджанку сначала оглушили ударом бутылки по голове, а потом изрезали тело ножом
На скамье подсудимых оказался биробиджанец, напавший на свою бывшую пассию. Причиной агрессивного поведения стало неожиданное признание девушки. Потерпевшая сказала, что хочет прекратить отношения, потому что любит другого. Ее 28-летний ухажер отреагировал на такое сообщение неоднозначно.
- Он сильно разозлился, приревновал, схватил бутылку и ударил потерпевшую по голове. Потом парень напал на женщину с ножом. Он бил девушку куда придется – по лицу, шее, рукам и телу. Оба участника события в этот момент были пьяны, - рассказали в СУ СК России по ЕАО.
Девушка еще была жива, когда злоумышленник покинул квартиру. Уходя, он прихватил с собой телефон потерпевшей и закрыл входную дверь квартиры на ключ. Он надеялся, что бывшая пассия погибнет в муках, но не тут-то было. Раненная биробиджанка из последних сил цеплялась за жизнь и, что было сил, звала на помощь через входную дверь. Ее услышали и вовремя вызвали врачей. Девушку госпитализировали в больницу.
Нападавший, которого задержали через несколько часов, во всем признался. Его обвинили в покушении на убийство и завели уголовное дело. Позже выяснилось, что он не раз попадал в поле зрения правоохранителей из-за преступления против личности.
Когда он расправлялся с бывшей девушкой, в суде уже находилось уголовное дело, заведенное против него по статье «Кража». С учетом этого обстоятельства фигуранта приговорили к девяти годам лишения свободы. Кроме того, судом удовлетворен иск потерпевшей о возмещении морального вреда в размере 400 тысяч рублей.