2018-10-29T10:11:41+03:00
Политика

Военные в Хабаровском крае прошли контрольную проверку

Солдаты и офицеры получили отличные и хорошие оценки за спортивную подготовку
Ольга КИВА
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Военные в Хабаровском крае прошли контрольную проверкуВоенные в Хабаровском крае прошли контрольную проверкуФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России
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В Хабаровском крае прошла контрольная проверка военнослужащих, которая проходила в учебном центре Восточного военного округа. Для участников определили ряд задач. Одна из них — строевой смотр, во время которого проверяющие оценили форму одежды, наличие необходимых документов и укомплектованность полевых сумок.

- Следующим пунктом была сдача нормативов по радиационной, химической и биологической защите. Также военнослужащие стреляли из стрелкового оружия и вооружения боевых машин пехоты. Одно из упражнений — вождение грузового автомобиля и БМП-2, - рассказали в пресс-службе Восточного-военного округа.

В конце проверки оценивали физическую подготовку военнослужащих учебного центра. В итоге все участники получили хорошие и отличные оценки. Лучших офицеров, прапорщиков, сержантов и солдатов поощрили благодарностями от командования учебного центра.

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