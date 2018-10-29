Следующая остановка «Рынок»: жительница Камчатки въехала в прилавок

СЕГОДНЯ 10:04 2018-10-29T10:09:40+03:00

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По версии следствия, в октябре этого года подозреваемая будучи пьяной на своей машине наехала на прилавок местного базара, расположенного по улице Кронштадской в городе Вилючинск. При этом у нее не было ни водительских прав, ни регистрационных документов на машину. А фамилия гражданки в страховом полисе и вовсе отсутствовала.

- На место происшествия прибыли автоинспекторы, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Камчатскому краю. - «Хмельное настроение» не позволило женщине согласиться с допущенным административным нарушением. Подозреваемая начала оскорблять представителей дорожно-патрульной службы в грубой и нецензурной форме.

Против дерзкой автоледи завели уголовное дело, расследование котрого сейчас продолжается. Сейчас следователи выясняются все обстоятельства произошедшего. Задержанной грозит внушительный штраф и исправительные работы. Ее судьбу решит суд.