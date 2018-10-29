2018-10-29T10:09:40+03:00
Происшествия

Следующая остановка «Рынок»: жительница Камчатки въехала в прилавок

Дерзкая автоледи могла обойтись административным наказанием, но обругала полицейских нецензурной бранью и стала фигуранткой уголовного дела
Поделиться:
Следующая остановка «Рынок»: жительница Камчатки въехала в прилавокСледующая остановка «Рынок»: жительница Камчатки въехала в прилавокФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

По версии следствия, в октябре этого года подозреваемая будучи пьяной на своей машине наехала на прилавок местного базара, расположенного по улице Кронштадской в городе Вилючинск. При этом у нее не было ни водительских прав, ни регистрационных документов на машину. А фамилия гражданки в страховом полисе и вовсе отсутствовала.

- На место происшествия прибыли автоинспекторы, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Камчатскому краю. - «Хмельное настроение» не позволило женщине согласиться с допущенным административным нарушением. Подозреваемая начала оскорблять представителей дорожно-патрульной службы в грубой и нецензурной форме.

Против дерзкой автоледи завели уголовное дело, расследование котрого сейчас продолжается. Сейчас следователи выясняются все обстоятельства произошедшего. Задержанной грозит внушительный штраф и исправительные работы. Ее судьбу решит суд.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Опытный хабаровский водитель испугался аварии и сбежал, несмотря на перелом ноги
«Ювелирно» сдала смену уборщица хабаровского кинотеатра
Мать и сын пострадали в дорожной аварии в Хабаровске
Прапорщик в Хабаровском крае мылом наказал рядового за непослушание
Циклон оставил без света жителей двух районов Хабаровского края
На Камчатке наградили школьницу, спасшую от огня пятерых детей
Хабаровские пловцы отправятся на Всероссийские состязания в Сыктывкар
Производство леса в Хабаровском крае сделают безотходным
В Хабаровском крае собираются узаконить сбор дикоросов
Военные в Хабаровском крае прошли контрольную проверку
В Хабаровске отключили холодную воду почти в 20 домах
Пожар в деревянном бараке в Хабаровске: горела квартира на втором этаже
Биробиджанку сначала оглушили ударом бутылки по голове, а потом изрезали тело ножом
Погода в Хабаровске на 29 октября 2018 года: днем до +5 градусов, мокрый снег
Пьяный лихач на Камчатке снес целый гараж
Комсомольчане придумали новый способ мести горе-парковщикам
Для обитателей заповедника в Хабаровском крае устроили зоны «общепита»
Из-за циклона без электричества остались больше тысячи человек в Хабаровском крае
На воспитание будущих патриотов в Хабаровском крае потратят больше двух миллионов рублей
Сильнейшие дальневосточные бильярдисты пытаются завоевать Кубок губернатора Хабаровского края
Пожар на хлебозаводе в Комсомольске-на-Амуре: загорелась одна из электропечей
Погода в Хабаровске на 28 октября 2018 года: днем до +5, мокрый снег с дождем
Рекордный «Кусун» запущен в продажу в Хабаровске
Житель Хабаровска из-за ссоры с поножовщиной отправится в тюрьму
Хабаровчане смогут бесплатно съездить в женский монастырь