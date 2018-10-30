Хабаровские военные не дали условным террористам захватить объекты

СЕГОДНЯ 05:58 2018-10-30T06:01:21+03:00

Кроме того, они эвакуировали условных раненных в обстановке, максимально приближенной к реальной

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Военнослужащие Хабаровского края побывали на антитеррористической тренировке. Учения проводили также в воинских частях Восточного военного округа, дислоцированных в Бурятии, Забайкальском, Приморском и Камчатском краях, Амурской, Сахалинской и Еврейской автономной областях.

- Во время тренировки военнослужащие на практике отработали задачи оперативного вывода техники в заданные районы. Участники тренировки управляли бронетранспортерами БТР-82А, бронеавтомобилями «Тигр» и «Тайфун», а также специальными автомобилями на базе УАЗ. Одной из поставленных задач было блокирование и ликвидация условного незаконного вооруженного формирования, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

Во время тренировки солдаты и офицеры отражали попытки проникновения условных террористов на военные объекты, спасли условных раненных и провели инженерную разведку при выдвижении в район сосредоточения. Все задачи участники тренировки выполняли в условиях, максимально приближенных к реальным. Чтобы создать нужную обстановку использовали разные средства имитации, в том числе холостые боеприпасы, дым и взрывпакеты.