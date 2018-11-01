Юные тхэквондисты из Хабаровска опробуют электронные шлемы, жилеты и футы

СЕГОДНЯ 03:55 2018-11-01T03:58:58+03:00

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В Хабаровске 3 ноября стартует открытый спортивный фестиваль «Тхэквондо ICROSS Кидс». Мероприятие пройдет в спорткомплексе на «Заимке». Среди участников дети в возрасте от шести до 11 лет. Почти 300 борцов приедут побороться за главный приз. Это юные спортсмены их Хабаровска Комсомольска-на-Амуре, Амурска, районов Хабаровского края, Владивостока, Уссурийска, Дальнегорска, Спасска-Дальнего, Биробиджана, Корсакова, Якутска, Мирного, Бейдинга и Шеньяна. К слову участники из Китая впервые посетят состязания.

- «Фишка» соревнований в новом уникальном формате. Участники будут состязаться с помощью электронного оборудования ICROSS - электронных шлемов, жилетов, футов. Их сейчас используют в большинстве соревнований по тхэквондо. Благодаря этому полностью исключается влияние человеческого фактора на исход поединка. Это особенно важно, когда соревнуются дети, которые сильно переживают поражения, - говорится в сообщении федерации тхэквондо ВТФ Хабаровского края.

Юные спортсмены также примут участие в соревнованиях на Кубок главы Хабаровского района, которые пройдут 3 и 4 ноября там же, на «Заимке». Начало состязаний в 9:00.