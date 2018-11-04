2018-11-04T10:26:33+03:00
Происшествия

На Камчатке девятилетняя девочка смотрела порнофильмы с отчимом-педофилом

Мужчина не только показывал эротическое кино, но и предлагал несовершеннолетней повторить все, что она увидела
Ольга КИВА
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На Камчатке девятилетняя девочка смотрела порнофильмы с отчимом-педофиломНа Камчатке девятилетняя девочка смотрела порнофильмы с отчимом-педофиломФото: Алексей БУЛАТОВ
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На Камчатке судили педофила, жертвой которого стала девятилетняя падчерица. 32-летний житель Вилючинска показывал девочке порнофильмы, а потом предлагал ей повторить все, что она увидела, вместе с ним. О том, как развлекается отчим в отсутствии матери, девочка рассказала своей бабушке.

- Во время следствия выяснилось, это не единственное темное пятно в биографии фигуранта. До этого его судили за изнасилование совершеннолетней и отправили в тюрьму почти на девять лет. Он освободился в 2017 году и, пока находился на испытательном сроке, снова преступил закон, - рассказали в пресс-службе прокуратуры края.

По результатам психолого-психиатрической экспертизы у вилючинца нет психических отклонений, в том числе в виде педофилии. Суд учел это обстоятельство и назначил фигуранту наказание в виде 13 с половиной лет лишения свободы. Отбывать свой срок осужденный отправится в колонию особого режима. В интересах несовершеннолетней потерпевшей с осуждённого взыскали компенсацию морального вреда.

Приговор не вступил в законную силу.

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