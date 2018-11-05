СЕГОДНЯ 04:44 2018-11-05T04:44:45+03:00

В Хабаровском крае мужчина зашел в реку и не вернулся, на его поиски направились спасатели Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Изменить размер текста: A A

О том что в селе Петропавловка Хабаровского района пропал местный житель поступила спасателям в субботу вечером. Родственники рассказали, что мужчина собрался на рыбалку в окрестности села Малышево, рассчитывая провести на берегу ночь со 2 на 3 ноября. Когда он не вернулся к назначенному сроку, они тут же сообщили в единую диспетчерскую службу.

На месте стоянки местные рыбаки нашли лодку и вещи пропавшего, при более тщательном осмотре места сотрудниками службы спасения были найдены человеческие следы ведущие в воду. Обратно они не возвращались.

- Было принято решение продолжать поиски с воздуха, - рассказала Екатерина Потворова, пресс-секретарь ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. – в район происшествия вылетел вертолет авиационно-спасательного центра МЧС, на борту которого находились пятеро сотрудников ДВРПСО и следователь. Спасатели обследовали 30 квадратных километров акватории реки амур и притоки Чепчики. К сожалению, безрезультатно.

Для более детального поиска рыбака на место выдвинулась наземная группировка из специалистов ДВРПСО и Амурского спасательного отряда МЧС России – всего 31 человек, так же в состав группы включены водолазы, имеющие специальное снаряжение.