2018-11-06T10:25:55+03:00
Происшествия

Комсомольские пайщики невольно спонсировали мошенника

Работник кредитного потребительского кооператива занижал суммы внесенных горожанами денег, а разницу забирал себе
Ольга КИВА
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Комсомольские пайщики невольно спонсировали мошенникаКомсомольские пайщики невольно спонсировали мошенникаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Комсомольске-на-Амуре вынесли приговор бывшему работнику микрофинансовой организации. Фигурант умудрился присвоить более шести миллионов рублей у пайщиков, используя нехитрую схему. Он вносил в финансовые документ суммы на порядок меньше, чем сам взнос пайщика, а разницу забирал себе.

- Осужденный работал клиент-менеджером. Он вносил верные данные в сберегательные книжки пайщиков и выписывал посетителям чеки, а в электронную базу заносил другие данные — суммы были меньше тех, что были приняты от клиентов. Иногда он и вовсе не вносил информацию, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Фигурант обвинили в присвоении чужого имущества и отправили под суд. Бывшего работника микрофинансовой организации приговорили к трем с половиной годам лишения свободы и обязали заплатить штраф в 200 тысяч рублей. Наказание осужденный будет отбывать в исправительной колонии общего режима. Суд также постановил взыскать с осужденного в счет возмещения ущерба денежные средства в размере шести миллионов рублей.

Это решение не устроило фигуранта и он подал апелляционную жалобу.

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