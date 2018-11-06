Комсомольские пайщики невольно спонсировали мошенника

СЕГОДНЯ 10:25 2018-11-06T10:25:55+03:00

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В Комсомольске-на-Амуре вынесли приговор бывшему работнику микрофинансовой организации. Фигурант умудрился присвоить более шести миллионов рублей у пайщиков, используя нехитрую схему. Он вносил в финансовые документ суммы на порядок меньше, чем сам взнос пайщика, а разницу забирал себе.

- Осужденный работал клиент-менеджером. Он вносил верные данные в сберегательные книжки пайщиков и выписывал посетителям чеки, а в электронную базу заносил другие данные — суммы были меньше тех, что были приняты от клиентов. Иногда он и вовсе не вносил информацию, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Фигурант обвинили в присвоении чужого имущества и отправили под суд. Бывшего работника микрофинансовой организации приговорили к трем с половиной годам лишения свободы и обязали заплатить штраф в 200 тысяч рублей. Наказание осужденный будет отбывать в исправительной колонии общего режима. Суд также постановил взыскать с осужденного в счет возмещения ущерба денежные средства в размере шести миллионов рублей.

Это решение не устроило фигуранта и он подал апелляционную жалобу.