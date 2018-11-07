Хабаровчане сыграют в «Риск»

СЕГОДНЯ 05:55 2018-11-07T05:55:38+03:00

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В Хабаровске пройдет интеллектуальная игра «РИСК». Викторину, приуроченную к Всероссийскому проекту «Великие имена России», организуют активисты регионального отделения общественного движения «Волонтеры Победы». Жителям предложат проверить свои знания фактов из биографий известных соотечественников.

Как сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края, в мероприятии примут участие историки, члены региональных общественных палат, ветеранских и молодежных организаций. Желающие смогут сделать фото, передающие узнаваемые черты претендентов для названий аэропортов-участников конкурса. Интеллектуальный поединок состоится в пять часов вечера в «Центре Патриотического Воспитания» по адресу: улица Тургенева, 65Б.

Напомним, Хабаровский край готовится к проведению финального этапа конкурса «Великие имена России». Голосование продлится с 12 по 30 ноября. Сейчас проходит социологическое исследование. Специалисты ВЦИОМ выявят предпочтения жителей регионов, которые участвуют в проекте. Три наиболее популярных имени по каждому аэропорту войдут в шорт-лист. Какое достанется воздушной гавани Хабаровска, станет известно 5 декабря. Подробности на сайте великиеимена.рф.