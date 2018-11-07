2018-11-07T08:47:34+03:00
Общество

На след тигрицы вышли в Хабаровском районе

Хищница показала не только себя во всей красе, но и своего малыша
Ульяна КОСКИНА
Поделиться:
На след тигрицы вышли в Хабаровском районеНа след тигрицы вышли в Хабаровском районеФото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"
Изменить размер текста:

Тигриную семью обнаружили рядом с селом Казакевичево Хабаровского района. Информацию о появление «полосатых» рядом с населенным пунктом пограничники получили в минувшие выходные. Как оказалось, хищница с тигренком разгуливали в районе ручья Грязный Кривун на территории заповедника «Большехехцирский».

Как сообщили в ФГБУ «Заповедное Приамурье», на место срочно выехали сотрудники научного отдела. После недолгих поисков они обнаружили следы обеих особей и произвели их замеры. Позже тигры, почти на территории села Казакевичево попали в поле зрения местных пограничников. Животные проходили мимо военного стрельбища, вдали от жилых домов и построек.

Специалисты считают, что прибавление в семействе амурских тигров было ожидаемо, поскольку заходы тигра-самца наблюдались в течение сезона.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Детям запретят гулять допоздна в Хабаровском крае
Вход на матч «СКА-Хабаровск» - «Тюмень» будет бесплатным
В Хабаровском районе до сих пор ищут пропавшего рыбака
Раздельный сбор мусора пользуется спросом в Хабаровском крае
Николаевск-на-Амуре загрязняют бесхозным мусором
Пострадавшие от взрыва в поселке ЕАО получат до 60 тысяч рублей
У хабаровчанина не получилось откупиться от автоинспектора
Рыбаки в Хабаровском крае захватили лес
У сахалинского кванториума появится еще два отделения
«Управляйки» в Хабаровском крае наказали за выброшенные лампочки
Природный газ дошел до села Воронежское-3 в Хабаровском крае
В огороде хабаровчанки нашли коноплю, выращенную ее сыном
Пьяный хозяин квартиры в Хабаровском крае накинулся на гостей
Хабаровчане сыграют в «Риск»
В хабаровской гостинице обнаружили папку, набитую долларами
Владельцев «дальневосточных гектаров» ждут проверки
Новый автобусный маршрут запустят в Комсомольске-на-Амуре
Студента из Комсомольска-на-Амуре будут судить за смерть школьника
Хабаровские автобусы переходят на зимнее время
Скончался почетный гражданин Хабаровска Василий Жаров
Погода в Хабаровске на 7 ноября 2018 года: днем до +3 градусов, без осадков
Хабаровчане могут пройти отбор на конкурс «Лидеры России» дистанционно
Комсомольские авиастроители стали призерами WorldSkills Hi-Tech 2018
Вулканы станут изюминкой нового парка на Камчатке
Движение автомобилей в Хабаровске приостановят 7 ноября
Комсомольские пайщики невольно спонсировали мошенника