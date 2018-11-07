На след тигрицы вышли в Хабаровском районе

СЕГОДНЯ 08:47 2018-11-07T08:47:34+03:00

Хищница показала не только себя во всей красе, но и своего малыша

Изменить размер текста: A A

Тигриную семью обнаружили рядом с селом Казакевичево Хабаровского района. Информацию о появление «полосатых» рядом с населенным пунктом пограничники получили в минувшие выходные. Как оказалось, хищница с тигренком разгуливали в районе ручья Грязный Кривун на территории заповедника «Большехехцирский».

Как сообщили в ФГБУ «Заповедное Приамурье», на место срочно выехали сотрудники научного отдела. После недолгих поисков они обнаружили следы обеих особей и произвели их замеры. Позже тигры, почти на территории села Казакевичево попали в поле зрения местных пограничников. Животные проходили мимо военного стрельбища, вдали от жилых домов и построек.

Специалисты считают, что прибавление в семействе амурских тигров было ожидаемо, поскольку заходы тигра-самца наблюдались в течение сезона.