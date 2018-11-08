СЕГОДНЯ 01:49 2018-11-08T01:49:56+03:00

Погода в Хабаровске на 8 ноября 2018 года: днем до +6 градусов, без осадков Фото: Никанор ШУЛЬЦ

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Погода порадует сегодня теплом. Его нам обеспечит высокое атмосферное давление.Температурный фон в южный районах ожидается до дразнящих +10, но и остальные территории будут обеспечены метеокомфортом и уютом.

В Биробиджане без осадков. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Ночью -7-9. Днем +4+6.

В Хабаровске без осадков. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Ночью -5-7. Днем +4+6. Уровень Амура у краевого центра 21 см. В ближайшие два дня ожидается спад на 5-10 см. Температура воды 2,4 градусов.

В Бикине без осадков. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Ночью -5-7. Днем +7+9.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Ночью -5-7. Днем +5+7.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Ночью -8-10. Днем +2+4. Уровень Амура у Города Юности 14 см.

В Чегдомыне без осадков. Ветер южный 3-8 метров в секунду. Ночью -11-13. Днем 0+2.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Ночью -9-11. Днем +1-1. Уровень Амура в устье реки 85 см.

В Охотске без существенных осадков. Ветер северо-западный 9-14 метров в секунду. Ночью -14-16. Днем -9-11.