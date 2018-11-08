2018-11-08T01:49:56+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 8 ноября 2018 года: днем до +6 градусов, без осадков

Четверг порадует горожан солнечной погодой, ноябрь нынче щедр на тепло
Никанор ШУЛЬЦ
Поделиться:
Погода в Хабаровске на 8 ноября 2018 года: днем до +6 градусов, без осадковПогода в Хабаровске на 8 ноября 2018 года: днем до +6 градусов, без осадковФото: Никанор ШУЛЬЦ
Изменить размер текста:

Погода порадует сегодня теплом. Его нам обеспечит высокое атмосферное давление.Температурный фон в южный районах ожидается до дразнящих +10, но и остальные территории будут обеспечены метеокомфортом и уютом.

В Биробиджане без осадков. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Ночью -7-9. Днем +4+6.

В Хабаровске без осадков. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Ночью -5-7. Днем +4+6. Уровень Амура у краевого центра 21 см. В ближайшие два дня ожидается спад на 5-10 см. Температура воды 2,4 градусов.

В Бикине без осадков. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Ночью -5-7. Днем +7+9.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Ночью -5-7. Днем +5+7.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Ночью -8-10. Днем +2+4. Уровень Амура у Города Юности 14 см.

В Чегдомыне без осадков. Ветер южный 3-8 метров в секунду. Ночью -11-13. Днем 0+2.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Ночью -9-11. Днем +1-1. Уровень Амура в устье реки 85 см.

В Охотске без существенных осадков. Ветер северо-западный 9-14 метров в секунду. Ночью -14-16. Днем -9-11.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
У студентов появится шанс устроиться на работу в мэрию Хабаровска
В Хабаровске бывалые предприниматели поделятся опытом с начинающими бизнесменами
Инженер из Комсомольска-на-Амуре ради отпуска оформил фиктивный больничный
Новый мост через реку Кенжа открыли в Хабаровском крае
Пожар в роддоме в Хабаровске: под лестницей загорелась ветошь с окурками
Юные хабаровчане отличились на Всероссийском конкурсе по пожарной безопасности
В Хабаровске пройдет месячник «Дарите людям доброту»
Хабаровские тхэквондисты смогут бесплатно учиться в Китае
Детям запретят гулять допоздна в Хабаровском крае
Вход на матч «СКА-Хабаровск» - «Тюмень» будет бесплатным
В Хабаровском районе до сих пор ищут пропавшего рыбака
Раздельный сбор мусора пользуется спросом в Хабаровском крае
Николаевск-на-Амуре загрязняют бесхозным мусором
Пострадавшие от взрыва в поселке ЕАО получат до 60 тысяч рублей
На след тигрицы вышли в Хабаровском районе