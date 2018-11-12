Будущие солдаты из Хабаровска прошли тестирование

СЕГОДНЯ 03:38 2018-11-12T03:40:08+03:00

Результаты показали, что они и новобранцы из других регионов, прибывшие в войска ВВО, в большинстве своем пошли служить добровольно

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Военные психологи провели тестирование новобранцев, прибывших в войска ВВО. В исследовании участвовали более трех с половиной тысяч будущих солдат осеннего призыва 2018 года.

- Чтобы изучить психологическое состояние и понять настрой призывников, использовали современные методы наблюдения. Также с будущими солдатами проводили беседы, анализировали их характеристики и документы с помощью автоматизированного комплекса АРМ-ВП, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

Результат тестирования оказался впечатляющим — 97 процентов опрошенных пошли служить добровольно. Среди будущих солдат 500 имеют высшее образование, больше полторы тысячи — среднее профессиональное образование, более 530 — общее основное и 500 окончили только 11 классов. При этом полторы тысячи обучались и больше тысячи молодых людей работали до того, как поступить на службу в армию.

Из новобранцев 700 человек состоят в браке, более 60 человек имеют детей. Почти две тысячи призывников отнесли себя к числу верующих.