2018-11-13T09:04:44+03:00
Общество

Ребенка экстренно доставили санрейсом в Хабаровск

Юный пациент перенес полет нормально
Ольга КИВА
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Ребенка экстренно доставили санрейсом в ХабаровскРебенка экстренно доставили санрейсом в ХабаровскФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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В Хабаровск из Комсомольска-на-Амуре экстренно доставили ребенка. Юному пациенту нужна была медицинская помощь, оказать которую могли только в краевой столице. Чтобы помочь больному задействовали вертолет Ми-8 МЧС России.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, информация об экстренной эвакуации поступила в в Центр управления в кризисных ситуациях 12 ноября от территориального центра медицины катастроф. Для транспортировки больного задействовали вертолет, который отправился за ребенком в 15:14 и вернулся краевую столицу в 20:48.

На борту воздушного судна юного пациента сопровождала бригада врачей. За время перелета состояние больного не ухудшилось. По прибытии воздушного судна в Хабаровск ребенка приняли врачи скорой помощи, которые госпитализировали его в одну из больниц города.

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