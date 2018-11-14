Хабаровский парк «Динамо» превратится в «Волшебный мир театра»

СЕГОДНЯ 03:32 2018-11-14T03:32:44+03:00

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В шестнадцатый раз в Хабаровске пройдет конкурс ледовых скульптур «Амурский хрусталь». Цель соревнования – поддержка молодых художников и скульпторов, а также обмен опытом между участниками.

Как сообщает пресс-служба администрации Хабаровска, команда может состоять максимум из двух человек и одного подручного. Принимать участие в конкурсе могут как профессиональные художники и скульпторы, так и любители. Попробовать свои силы также могут воспитанники и преподаватели художественных учреждений.

Чтобы стать участником конкурса, необходимо подать заявку с эскизным проектом на листе А4 и названием будущей скульптуры в департамент архитектуры, строительства и землепользования мэрии краевой столицы. Документы будут приниматься с 3 по 14 декабря (с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00). Адрес: 680000, улица Дикопольцева, 17, кабинеты 402, 403.

Затем специалисты отберут лучшие работы и с 21 декабря мастера приступят к изготовлению скульптур. Ваять команды будут из ледяных блоков стандартных для всех размеров - 2 х 2 х 0,5 метра.

Оценивать скульптуры жюри будут по следующим параметрам: техника и мастерство обработки льда, рациональное использование материала, степень законченности композиции, эмоциональность, выразительность, общие впечатления. Авторы лучших произведений в награду получат денежные призы и медали.

Все интересующие вопросы можно задать по телефонам: 41-99-08, 40-91-39.