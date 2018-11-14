Хабаровский экспортер получит займ по рекордно низкой ставке

СЕГОДНЯ 05:54 2018-11-14T05:54:36+03:00

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Инвестиционный проект в Хабаровском крае получит займ под один процент годовых. Это стало возможным благодаря улучшению условий флагманской программы Фонда развития промышленности России, которая оказывает поддержку экспортерам. Между тем, стандартная ставка для всех остальных проектов останется прежней - пять процентов.

- Есть реальная отдача от новых механизмов поддержки промышленного производства в регионе, - сообщил Константин Пепеляев, министр промышленности и транспорта края. - Федеральный и краевой фонды позволяют получить займы на развитие предприятий на очень выгодных условиях, а значит, максимально эффективно реализовать проекты. За каждым из них – новые рабочие места и налоговые поступления в местный бюджет.

Заемные средства пойдут на реализацию второго этапа проекта в области лесопереработки в Советской Гавани и поселке Хор района имени Лазо. На предприятиях уже наладили выпуск пиломатериалов и лущёного шпона. В планах инвестора модернизировать производственные мощности, закупить лесопильную линию, а также улучшить проект с экологической точки зрения - отходы будут перерабатывать в топливные пеллеты и древесный уголь.