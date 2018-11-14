2018-11-14T10:00:17+03:00
Политика

Восточный военный округ объявил о старте юбилейного конкурса для журналистов

Победителей определят в девяти номинациях
Александра ШОПЕНКО
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Восточный военный округ объявил о старте юбилейного конкурса для журналистовВосточный военный округ объявил о старте юбилейного конкурса для журналистовФото: Алексей ФОКИН
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Пресс-служба Восточного военного округа начинает прием журналистских работ для участия во Всероссийском фестивале прессы «МЕДИА-АС – 2019». Луше материалы будут определены по итогам двух этапов – окружного и финального. Главный критерий – публикации должны быть посвящены деятельности войск округа.

Как говорится в сообщении пресс-службы ВВО, прием заявок на окружной этап продлится до 31 января 2019 года. Победители выйдут на финальный этап конкурса. Лучших отметят памятными подарками и пригласят в Москву. Работы можно присылать на электронную почту: ps-vvo@mil.ru.

В 2019 году победителей определят в девяти номинациях: «Лучшие кадры» – новостной репортаж, «Командный голос» – радиопрограмма, «Сила слова» – материал в печатных СМИ, «Стиль жизни» – материал в периодических изданиях, рассчитанных на узкую читательскую аудиторию. Также журналисты поборются за первое место в категориях «Проект специального назначения» – комплексный информационно-развлекательный проект (шоу, серия программ и тому подобное), «Молния» – работа в информагентстве, «Главный калибр» – фотоработы, «На острие атаки» – материал в региональных (местных) СМИ, «Прорыв» – дебют года.

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