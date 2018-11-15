Невидимые воры несколько месяцев разоряли дачные дома в пригороде Хабаровска

СЕГОДНЯ 04:24 2018-11-15T04:24:19+03:00

Они всегда приходили ночью, вскрывали двери монтировкой и уносили все, что понравилось

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Хабаровским полицейским удалось поймать невидимых воров, промышлявших кражами в дачных товариществах. Злодеев не зря так окрестили. Несколько месяцев они методично обчищали дома и надворные постройки и их, как ни странно, никто не видел.

- Злоумышленники действовали осторожно, приходили только ночью, вскрывали двери ломом или монтировкой, а потом выносили все, что им понравилось. Среди краденного имущества бытовая и цифровая техника, электроинструменты, строительные и отделочные материалы, отопительное оборудование, генераторы, автомобильные запчасти. Похищенное увозили на легковом автомобиле, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

По подозрению в кражах задержали трех жителей краевой столицы. На них завели уголовное дело и предъявили обвинение. По предварительной информации, среди жертв — 21 человек, а общая сумма ущерба составляет 300 тысяч рублей. Подозреваемые сбывали свою добычу случайным прохожим или сдавали сдавали в комиссионные магазины краевого центра.

Часть похищенного уже вернули законным владельцам. Для возмещения ущерба на имущество обвиняемых арестовали - два автомобиля продадут, как только будет решение суда. Сами задержанные сейчас ждут суда и пока находятся на свободе под подпиской о невыезде.