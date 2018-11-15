Главврача Советско-Гаванской больницы оштрафовали за просроченные счета

СЕГОДНЯ 08:43 2018-11-15T08:44:12+03:00

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Прокуратура провела проверку в районной больнице Совесткой Гавани и обнаружила ряд нарушений в сфере контрактов с предприятиями, которые обеспечивали больницу необходимыми ресурсами. Так, у медучреждения были заключены контракты на поставку тепла и водоснабжения с ОАО «ДГК» и ООО «ДВ Регион», согласно которым поставщики обязались своевременно и бесперебойно предоставлять ресурсы больнице, а больница, в свою очередь, должна была без просрочек платить по счетам.

-Тем не менее плата за полученные услуги по контракту была произведена с нарушением установленного срока в отношении обоих предприятий, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края. - В связи с выявленными нарушениями федерального законодательства в адрес КГБУЗ «Советско-Гаванская районная больница» внесено представление, по результатам рассмотрения которого произведена оплата по всем контрактам.

В отношении главного врача больницы, отвественного за иполнение обязательств по контрактам, возбудили административное дело по статье «Нарушение должностным лицом заказчика срока оплаты услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных нужд», после чего привлекли его к отвественности в виде штрафов.