2018-11-19T04:28:30+03:00
Политика

Военные железнодорожники в Хабаровском крае задержали условных террористов

Они справились с этой задачей вовремя показного тактико-специального учения
Ольга КИВА
Поделиться:
Военные железнодорожники в Хабаровском крае задержали условных террористовВоенные железнодорожники в Хабаровском крае задержали условных террористовФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае на базе соединения железнодорожных войск прошли учения по противодействию терроризму. Мероприятие организовали в рамках проведения Дня открытых дверей, посвященного Дню призывника. Его посетили больше 300 человек, из них 100 посетителей – это школьники выпускных классов, которым в ближайшем будущем предстоит поступить на службу.

- Военным железнодорожникам предстояло предотвратить обезвредить условных террористов, напавших на военную часть. В рамках этой задачи, участники тренировки продемонстрировали оперативный подход к «захваченному» зданию контрольно-пропускного пункта. По замыслу, между военнослужащими и врагами завязался скоротечный бой, во время которого часть нападавших уничтожили, остальных задержали, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

Кроме показательного учения гости мероприятия увидели современные образцы вооружения и техники, а самые смелые посетители сдавали нормативы по сборке и разборке автомата. Желающие лучше узнали о том, в каких условиях живут и служат военные.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Зарплату работникам бывшего «Дальспецстроя» обещают выдать до конца года
Вор-рецидивист в Хабаровске не смог пройти мимо дорогого телефона
Главного инженера из хабаровского «Водоканала» осудят за растрату и хранение боеприпасов
Ливневые решетки массово исчезают с улиц Хабаровска
В домах на улицах Суворова и Ворошилова в Хабаровске отключили горячую воду
Матч «СКА-Нефтяник» - «Енисей» 18 ноября: «армейцы» забивали один гол за другим
Хабаровчанка с боем выбила деньги за ошибку в своих анализах крови
Погода в Хабаровске на 19 ноября 2018 года: днем до -6 градусов, без осадков
Пожар в частном доме в ЕАО: сельчанин остался без жилья из-за собственной неосмотрительности
Полыхающий автомобиль пришлось объезжать хабаровским водителям ночью
Краснокнижный осетр выжил после «общения» с хабаровскими браконьерами
Дорога на Ванино и Комсомольск-на-Амуре снова открыта для движения