Военные железнодорожники в Хабаровском крае задержали условных террористов

СЕГОДНЯ 04:27 2018-11-19T04:28:30+03:00

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В Хабаровском крае на базе соединения железнодорожных войск прошли учения по противодействию терроризму. Мероприятие организовали в рамках проведения Дня открытых дверей, посвященного Дню призывника. Его посетили больше 300 человек, из них 100 посетителей – это школьники выпускных классов, которым в ближайшем будущем предстоит поступить на службу.

- Военным железнодорожникам предстояло предотвратить обезвредить условных террористов, напавших на военную часть. В рамках этой задачи, участники тренировки продемонстрировали оперативный подход к «захваченному» зданию контрольно-пропускного пункта. По замыслу, между военнослужащими и врагами завязался скоротечный бой, во время которого часть нападавших уничтожили, остальных задержали, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

Кроме показательного учения гости мероприятия увидели современные образцы вооружения и техники, а самые смелые посетители сдавали нормативы по сборке и разборке автомата. Желающие лучше узнали о том, в каких условиях живут и служат военные.