2018-11-19T06:30:28+03:00
Политика

Корвет «Громкий» испытали на прочность во Владивостоке

«Выходец» Амурского судостроительного завода пополнит Тихоокеанский флот в декабре
Ульяна КОСКИНА
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Корвет «Громкий» испытали на прочность во ВладивостокеКорвет «Громкий» испытали на прочность во ВладивостокеФото: Правительство Хабаровского края
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В Приморье прошли артиллерийские стрельбы корвета «Громкий». С 28 октября специалисты проверяли на прочность все корабельное вооружение. В частности, стомиллиметровую универсальную артиллерийскую установку А-190 и шестиствольные зенитные арткомплексы АК-630. Как ожидается, состав Тихоокеанского флота корвет пополнит в декабре. А пока он находится под особым контролем во Владивостоке.

Как сообщили в пресс-службе минобороны, работу корвета в море обеспечивают вспомогательные суда, а также самолеты и вертолеты морской авиации.

Тем временем, на «Амурском судостроительном заводе» строят корветы проекта 20380. Они получили имена - «Герой Российской Федерации Алдар Циденджапов» и «Резкий». Работа идет полным ходом, сдача намечена на 2019-2020 годы. Корабли ближней морской зоны с управляемым ракетным вооружением предназначены для борьбы с надводными и подводными судами, патрулирования и поддержки морского десанта.

Напомним, «Громкий» построили на Амурском судостроительном заводе, а уже этим летом доставили во Владивосток на сдаточную базу. Испытания начались в октябре. Кстати, «Громкий» - уже второй корвет в «амурской» серии, предназначенный для ТОФ. Первый - «Совершенный» - в июле прошлого года передали ВМФ.

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