Обнаженной девицей в образе русалки заинтересовались хабаровские антимонопольщики

СЕГОДНЯ 05:40 2018-11-26T07:12:21+03:00

Сейчас специалистам УФАС интересно, как оценивают этот креатив сами горожане

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Рекламный баннер, на котором изображена полуголая девица в образе русалки, попал в поле зрения хабаровских антимонопольщиков. Весьма симпатичная девушка с красным рыбьим хвостом привлекает к себе внимание. Ее образ торговцы использовали, чтобы продвинуть продукт из категории «Жидкая резина». Однако не все так однозначно выглядело в глазах специалистов ведомства.

- Прежде, чем принять решение о правомерности размещения образа полуголой девицы, пусть даже в образе русалки, было решено провести опрос по поводу этого креатива среди горожан, - рассказали в УФАС по Хабаровскому краю.

Высказать свое мнение может каждый желающий. Для этого нужно ответить всего лишь на два вопроса:

- Содержит ли реклама непристойный образ?

- Содержит ли реклама оскорбительное изображение в отношении женского пола?

Ответ в формате «Да» или «Нет» можно направить через сайт ведомства habarovsk.fas.gov.ru/news/13409 или по электронной почте to27@fas.gov.ru.