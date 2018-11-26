Приморскую курятину без документов притормозили по пути в Хабаровск

СЕГОДНЯ 07:30 2018-11-26T07:30:19+03:00

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Партию куриного мяса из Артема поставщик не смог довести до Хабаровска. А все потому, что на продукцию не было ни одного сопроводительного ветеринарного документа. В этом проверяющие обедились, когда водитель не смог их предоставить по первому требованию.

- Задержали нарушителя в районе 265 километра федеральной автодороги Хабаровск-Владивосток. Охлажденное мясо курицы перевозили в большегрузе. Всего при осмотре машины нашли больше трех тонн килограммов продукции, - рассказали в Россельхознадзоре по Приморскому краю и Сахалинской области.

Теперь горе-водителю, транспортировавшему курицу, придется ответить по всей строгости закона. Административное дело против него уже завели. Мужчину обвинили в перевозке продуктов животноводства без ветеринарных сопроводительных документов. У перевозчика забрали всю продукцию, но ровно до тех пор, пока он не предоставит требуемый комплект документов.