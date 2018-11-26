Хабаровчане увидят необычные ледовые скульптуры с картинами внутри

СЕГОДНЯ 12:02 2018-11-26T12:02:39+03:00

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В Хабаровском крае идет подготовка к новому году. Один из обязательных атрибутов этого праздника – традиционные ледовые городки. В этом году в краевой столице их будет 14 и самый большой расположится в парке «Динамо».

- В этом году на центральной алле парка установят 28 ледовых и снежных композиций. Фишкой этой зимней выставки будет «новогодний вернисаж» - в ледовые фигуры вмонтируют репродукции картин из Третьяковской галереи. Главным украшением городка на «Динамо» будет новогодняя елка высотой 23 метра. - рассказали в управлении культуры администрации города.

Торжественное открытие городка в парке «Динамо» запланировали на 31 декабря. В этот вечер загорится больше двух с половиной тысяч фонариков и гирлянд.

Кроме того, в преддверии праздника во дворах жилых домов оборудуют 140 новогодних площадок с новогодними елками, украсят их ледовыми и снежными фигурами, а также сделают горки и катки и зальют 72 хоккейные коробки. На зимних каникулах в Хабаровске пройдет около четырех тысяч праздничных мероприятий с участием Деда Мороза и Снегурочки. Большинство из них благотворительные.