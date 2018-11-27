2018-11-27T11:58:28+03:00
Общество

Ледовый городок в хабаровском парке «Динамо» откроют в новогоднюю ночь

На территории отдыха будет 28 ледовых и снежных композиций
Ульяна КОСКИНА
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Ледовый городок в хабаровском парке «Динамо» откроют в новогоднюю ночьЛедовый городок в хабаровском парке «Динамо» откроют в новогоднюю ночьФото: Администрация Хабаровска
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Новогодние городки готовят к предстоящим праздникам в Хабаровске. Всего их будет 14. Самый большой по традиции откроется в парке «Динамо». В рамках конкурса «Амурский хрусталь» на центральной аллеи установят 28 ледовых и снежных композиций. В фигуры вмонтируют репродукции картин из Третьяковской галереи. Для строительства используют около восьмисот кубометров метров льда. А вот главным украшением городка станет елка высотой 23 метра. Гостей ждут в новогоднюю ночь, 31 декабря.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, во дворах жилых домов собственники и специалисты по управлению районами оборудуют 140 площадок с новогодними елками, ледовыми и снежными фигурами, горками и катками. Для любителей зимних видов спорта зальют 72 хоккейные коробки.

Добавим, в период зимних каникул в краевом центре пройдет около четырех тысяч праздничных мероприятий с участием Деда Мороза и Снегурочки. Большинство из них благотворительные, на них заветные желания детей из социально незащищенных семей исполнят главные волшебники праздника.

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