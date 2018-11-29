В Хабаровске устраивают фестиваль по выполнению нормативов ГТО

СЕГОДНЯ 03:51 2018-11-29T03:51:45+03:00

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В Хабаровске начнется фестиваль по выполнению нормативов ГТО. Участники этого спортивного мероприятия будут выполнять различные комплексы упражнений, среди которых прыжки в длину, подтягивания, стрельба из электронного оружия. Открытие фестиваля запланировали на 1 декабря. Начало в 10:00. Регистрация участников начнется на час раньше в 9:00. При себе должен быть паспорт и медицинский допуск.

Кроме того, в управлении по физической культуре и спорту мэрии напомнили, что отчётный период для взрослого населения заканчивается 31 декабря. До этого времени нужно успеть выполнить весь комплекс ГТО. При этом заявку участников надо подтвердить. Сделать это можно по телефонам 46-09-46, 47-05-71 и 47-05-24. Также через электронную почту gto.hab27@mail.ru принимают списки участников.