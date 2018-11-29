2018-11-29T03:51:45+03:00
Спорт

В Хабаровске устраивают фестиваль по выполнению нормативов ГТО

Участники до 31 декабря будут бегать, прыгать, подтягиваться и стрелять из электронного оружия
Ольга КИВА
Поделиться:
В Хабаровске устраивают фестиваль по выполнению нормативов ГТОВ Хабаровске устраивают фестиваль по выполнению нормативов ГТОФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

В Хабаровске начнется фестиваль по выполнению нормативов ГТО. Участники этого спортивного мероприятия будут выполнять различные комплексы упражнений, среди которых прыжки в длину, подтягивания, стрельба из электронного оружия. Открытие фестиваля запланировали на 1 декабря. Начало в 10:00. Регистрация участников начнется на час раньше в 9:00. При себе должен быть паспорт и медицинский допуск.

Кроме того, в управлении по физической культуре и спорту мэрии напомнили, что отчётный период для взрослого населения заканчивается 31 декабря. До этого времени нужно успеть выполнить весь комплекс ГТО. При этом заявку участников надо подтвердить. Сделать это можно по телефонам 46-09-46, 47-05-71 и 47-05-24. Также через электронную почту gto.hab27@mail.ru принимают списки участников.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Хабаровск от наводнения будет защищать батопорт
Лучшие практики освоения «дальневосточных гектаров» выбрали в Хабаровском крае
В Хабаровске работал интернет-магазин по продаже гашишного масла
Условный срок хабаровских браконьеров превратился в тюремный
Хабаровчане подтянули уровень своей финансовой грамотности
Военные Хабаровского края испытали на себе экипировку «Колпак»
В Хабаровском крае экспериментируют со «Школьной медициной»
Хабаровские приставы вытрясли долг из должника, находящегося в Краснодаре
Хабаровские молодожены бесплатно проверят здоровье
Псевдовладелец гаража в Хабаровске немного заработал на доверчивом покупателе
Погода в Хабаровске на 29 ноября 2018 года: днем до -12 градусов, возможен снег
В Хабаровском крае проведут масштабный тест на знание истории России и региона
Путь через железную дорогу сахалинка прошла с риском для жизни и семейного бюджета
Биробиджанские пенсионеры стали студентами Университета третьего возраста
Исчезнувшие из квартиры комсомольчанки драгоценности нашли в ломбарде
В Хабаровском крае увеличат субсидирование на покупку жилья для сельских жителей
В хабаровском «Санатории «Уссури» похитили почти три с половиной миллиона рублей
Хабаровчанин заработал большие деньги и тюремный срок на постановочных ДТП
Центр поддержки экспорта откроют в ЕАО
В Хабаровске аккуратный вор методично обкрадывал гаражи по ночам
Хабаровский алиментщик пытался спрятаться в лесу
В хабаровском СИЗО не хватило денег на отправку писем заключенных
Юные хабаровские прихожане освоили навыки дайвинга
Пособие на первенца увеличили в Хабаровском крае
Условия для бизнеса в Хабаровском крае стали более комфортными
Пожар в бытовке в Хабаровске: в сгоревшем помещении нашли обугленный труп