2018-11-30T12:22:12+03:00
Общество

Тезки и однофамильцы Ерофея Хабарова провели флэшмоб у его памятника

На площади перед железнодорожным вокзалом собралось около 30 человек
Борис КОКУРИН
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Тезки и однофамильцы Ерофея Хабарова провели флэшмоб у его памятникаТезки и однофамильцы Ерофея Хабарова провели флэшмоб у его памятникаФото: Администрация Хабаровска
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Акция была посвящена выбору нового имени для Хабаровского аэропорта. Участники флэшмоба — ученики городских школ, носящие имена Ерофей и фамилии Хабаров, решили убедить горожан, что воздушной гавани необходимо присвоить фамилию их знаменитого тезки. В процессе к уачтникам акции присоединились игроки юношеского клуба по хоккею с мячем «Ерофей».

- Ребята скандировали кричалку: «Имя аэропорта напишет наша рука, Ерофей Хабаров звучит на века!», - а затем станцевали у памятника и сфотографировались, - рассказали в пресс-службе администрации города.

Напомним, что голосование за имя, которое будет носить хабаровский аэропорт, завершится сегодня в 23 часа 59 минут по московскому времени. Сейчас с небольшим отрывом лидирует вариант «Геннадий Невельской» - за него проголосовали 30890 хабаровчан, уступая ему всего два процента, на втором месте стоит «Ерофей Хабаров», в аутсайдерах вариант «Николай Муравьев-Амурский», набравший всего 16033 голосов.

Для того чтобы поддержать свой вариант, достаточно позвонить по бесплатному телефону горячей линии: 8-800-707-93-17 или отметить имя на сайтах, посвященных проекту.

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