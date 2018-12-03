2018-12-03T06:48:58+03:00
Общество

В Хабаровском крае выбрали зампреда правительства по социальным вопросам

На должность назначили экс-депутата краевого парламента Наталью Пудовкину
Екатерина СЕЛИВАНОВА
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В Хабаровском крае выбрали зампреда правительства по социальным вопросамВ Хабаровском крае выбрали зампреда правительства по социальным вопросамФото: Законодательная дума Хабаровского края
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До нового назначения Наталья Пудовкина была главой комитета по бюджету, налогам и экономическому развитию, занять должность зампреда ей предложил губернатор Сергей Фургал, который накануне и представил на аппаратном совещании нового зама.

- Наталья Пудовкина родилась в 1961 году в поселке Зырянка Верхне-Колымского района Якутской АССР, трудовую деятельность начала в финансовом управлении администрации Хабаровского края, - рассказали в пресс-службе регионального правительства. - Далее работала в Хабаровском краевом фонде ОМС, затем в департаменте развития и экономики здравоохранения Минздрава России, департаменте соцразвития и охраны окружающей среды, а также в экспертном управлении президента РФ.

В 2010 году Наталья Пудовкина перешла работать в постоянный комитет по бюджету и налогам краевой законодательной думы, а уже оттуда в 2014 баллотировалась в депутаты закдумы края шестого созыва, заняв должность главы комитета.

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