2018-12-04T08:40:53+03:00
Общество

Незрячие жители Хабаровска получат транспортные карты

Оплачивать проезд с ее помощью инвалиды по зрению смогут уже в декабре
Ольга КИВА
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Незрячие жители Хабаровска получат транспортные карты ФОТО: Общественная палата Хабаровского краяНезрячие жители Хабаровска получат транспортные карты ФОТО: Общественная палата Хабаровского края
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В Хабаровске инвалидов по зрению снабдят транспортными картами. На такой шаг в краевой столице решились, чтобы немного адаптировать транспортную инфраструктуру для незрячих горожан. По предварительной информации, первая партия «пластика» поступит в обращение уже в декабре этого года. Всего обладателями транспортных карт станут более 500 человек - члены общества слепых.

- Карты будут именными и с фотографиями владельцев. Это исключит возможность ее передачи посторонним лицам, – рассказал Сергей Суковатый, начальник управления транспорта городской администрации.

Транспортные карты решили ввести в рамках реализации программы «Доступная среда». Авторы этой идеи идеи надеются, что внедрение «пластика» поможет хабаровским инвалидам по зрению чувствовать себя полноценными людьми и они с комфортом будут пользоваться услугами общественного транспорта.

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